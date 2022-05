Disparan en la cabeza a trabajadora de medio comunitario en acto por 1° de mayo en Chile

El presidente chileno, Gabriel Boric, calificó este lunes de "absolutamente inaceptable" y "desgarrador" los hechos de violencia que se registraron ayer en un barrio capitalino que terminaron con tres heridos a bala, entre ellos una comunicadora que se encuentra en estado de extrema gravedad.



“La situación de violencia que estamos viviendo en muchos lugares de nuestro país es absolutamente inaceptable y la naturalización de la misma es algo que el gobierno no va a permitir”, señaló el jefe de Estado.



"No podemos permitir que las armas se sigan naturalizando en la sociedad chilena, que alguien percute un arma contra una persona que estaba cubriendo una movilización (...) así comienzan las peores tragedias en América Latina, atacando también a la prensa", agregó el mandatario chileno.



Durante una marcha convocada en el céntrico barrio de Estación Central, un grupo de personas disparó contra manifestantes que se congregaron para conmemorar el Primero de Mayo, resultando heridas de bala tres personas.



Una de ellas, una mujer que trabajaba para un medio de comunicación comunitario, fue herida en el cráneo y se encuentra en riesgo vital, mientras que una cuarta persona recibió un impacto de una piedra en la cabeza.



Además, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció una "investigación interna" en Carabineros -policía militarizada- por los ataques ocurridos en Estación Central, luego de difundirse imágenes donde los agresores interactúan con efectivos cerca de un carro policial.



“Hoy día frente a hechos que han puesto en duda la conducta de Carabineros lo que hemos hecho es disponer una investigación interna, pero, además en el marco de la investigación criminal, también los fiscales tendrán que aclarar la participación de cada uno de los actores de los hechos que ocurrieron en Estación Central”, declaró.



“Hay dos elementos de los graves hechos ocurridos el día de ayer, ambos con enorme repercusiones de orden público y de seguridad pública, uno es el comercio ilícito y el otro es el uso de armas de fuego”, agregó.

EFE

Avisenle la ministra @izkia que está quedando la cagada en el Barrio Meigss con 4 baleados, 1 en la cabeza por enfrentamientos entre delincuentes y delincuentes ambulantes, y saqueos en Estación Central, así para que no de vergüenza y no diga que no sabía y va a consultar. pic.twitter.com/Pf5bzguveY