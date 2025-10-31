Disminuye levemente la aprobación de Orsi y crece la desaprobación, según nueva encuesta

Política

Una reciente encuesta de Equipos Consultores, correspondiente al mes de octubre, muestra que la evaluación del presidente Yamandú Orsi se mantiene dividida, con un leve saldo positivo. Según el estudio, el 36% de los uruguayos aprueba su gestión, el 32% la desaprueba y el 28% no se inclina por ninguna de las dos opciones.

El informe detalla que la aprobación del mandatario disminuyó siete puntos respecto a agosto, mientras que la desaprobación aumentó en la misma medida. Como resultado, el saldo de aprobación pasó de +18 a +4, reflejando un descenso moderado en la valoración general.

En cuanto al análisis territorial, Orsi conserva su mejor valoración en el departamento de Canelones, donde alcanza niveles de apoyo particularmente altos. También mantiene un saldo positivo en Montevideo, aunque en el resto del interior del país predomina una opinión más dividida, con balance negativo para el mandatario.

La encuesta evidencia además diferencias según el nivel socioeconómico, ya que los sectores medio-bajos y bajos muestran mayor apoyo, con un saldo de +15, mientras que en los segmentos medio-altos y altos las opiniones se reparten de forma equilibrada, con tendencia negativa.

Orsi mantiene amplia aprobación entre los votantes frenteamplistas, aunque con una baja respecto a mediciones previas, y una creciente desaprobación entre los votantes de la oposición, tendencia que explica buena parte de la caída en la aprobación general.