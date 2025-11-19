Policiales

Discutió con un conocido y lo atacó a tiros, pero terminó hiriendo a su propio padre

La Jefatura de Policía de Rivera investiga una serie de hechos violentos ocurridos anoche en la capital departamental, cuya interrelación no se descarta.

El más grave de ellos ocurrió dentro de un comercio en la zona de Ítalo Viñolo, en el sur de la localidad. Allí, según informara el comunicado local Pedro Olivera, dos sujetos que tenían “problemas previos” entre ellos se enzarzaron en una discusión.

En el transcurso de la disputa, uno de ellos empuñó un arma de fuego y efectuó dos disparos. Uno de los proyectiles alcanzó en el muslo izquierdo al adversario, pero el segundo impactó sobre el padre del agresor.

El herido en la pierna llegó por sus propios medios a la Comisaría 9ª, y desde allí fue trasladado a un centro de salud, donde se le diagnosticó herida de bala sin orificio de salida y se dispuso su internación. El reporte no detalla qué sucedió con el otro baleado.

En la misma noche, otros dos episodios con armas de fuego requirieron intervención policial.

En el barrio Recreo, una vivienda fue atacada a tiros, episodio en el que no se reportaron heridos. Casi de forma simultánea, un hombre que estaba en la vía pública resultó baleado en un pie.