Internacionales

Discutió con el almacenero y quedó “todo bien”, pero volvió enseguida y lo mató

Brutal: comerciante ejecutado a quemarropa por cliente en su propia tienda

Sucedió en Brasil. La víctima no hizo ni un movimiento cuando el agresor le apuntó a la cabeza, pero este igual disparó.

En las últimas horas, se hizo viral en redes el registro de un asesinato a sangre fría perpetrado en Brasil durante la mañana del viernes.

Según consigna Portal CZN, el hecho ocurrió en un almacén en la calle Pedro Rolim de la pequeña ciudad de Cajazeiras, en el estado de Paraíba.

El dueño de la tienda, identificado como Rafael Saturno da Silva, mantuvo una discusión con un cliente, llamado Erisvaldo Barbosa Cavalcante.

Los registros de las cámaras muestran que el altercado se habría solucionado amistosamente, ya que ambos se dieron la mano y Barbosa salió del comercio.

Sin embargo, no hizo más que ir hasta su auto, tomar un revólver y regresar.

El video muestra cómo el sujeto armado coloca el cañón del arma muy cerca de la cabeza del propietario del comercio. Ambos permanecen inmóviles durante unos instantes que parecen una eternidad, y luego Barbosa aprieta el gatillo.

Da Silva fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Cajazeiras, donde murió poco después de arribar.

La policía busca al asesino, quien huyó de la escena luego de cometer el crimen.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD