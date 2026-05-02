Policiales

Discusión familiar culminó con disparo y un hombre de 26 años asesinado en Villa Española

Montevideo Portal

Un hombre de 26 años fue asesinado en la noche de este viernes al recibir un disparo mientras se encontraba en el interior de su casa, en el barrio Villa Española (Montevideo).

El hecho ocurrió en las calles Gobernador Viana y Roletti. Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, todo comenzó tras un conflicto familiar que fue escalando hasta que uno de los involucrados disparó contra la víctima.

El responsable disparó a través de una puerta de la vivienda y rápidamente se dio a la fuga en un vehículo.

Tras el hecho, la Policía fue alertada, por lo que los efectivos concurrieron al lugar. Al llegar, observaron la situación y solicitaron la presencia de personal médico, quien constató el fallecimiento en la propia casa.

El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios de 1.er Turno, la cual dispuso: “cuerpo para autopsia y posterior entrega a deudos, relevamiento de cámaras particulares y testigos; de surgir novedades, volver a enterar”.

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