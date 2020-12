Dirigentes del FA desmintieron a Delgado sobre supuesto pedido de cuarentena obligatoria

Política

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado dijo este miércoles en entrevista con En Perspectiva (Radiomundo) que el Frente Amplio planteó en su momento la cuarentena obligatoria como forma para controlar la expansión del coronavirus.

"Nosotros dialogamos con todo el mundo, con la oposición política pero también con los sectores sociales, empresariales y religiosos. Esto no podemos partidizarlo. En algunas líneas de base tuvimos posiciones diferentes con la oposición pero en el objetivo nacional estamos todos de acuerdo. Cuando recibimos al Frente Amplio planteó la cuarentena obligatoria, que en su momento no se instrumentó porque sentimos que no era el camino correcto, y a la luz quedó que no era el camino correcto", expresó Delgado ante la consulta del periodista Emiliano Cotelo de si habría que darle más espacio al Frente Amplio en la mesa de discusión.

Las declaraciones del jerarca no cayeron bien en la interna frenteamplista. Los senadores Mario Bergara (Fuerza Renovadora) y Daniel Olesker (Partido Socialista) salieron al cruce en sus redes sociales asegurando que es falsa la declaración de Delgado.

"(Es) absolutamente falso. Lamentable", escribió Bergara en su Twitter, mientras que Olesker aseguró que "no es verdad lo que dice Delgado".

El secretario de Presidencia Delgado declaró: “Cuando recibimos al FA, nos planteó la cuarentena obligatoria", en @enperspectivauy

Absolutamente falso. Lamentable. El FA le presentó al Presidente un documento que proponía textualmente lo siguiente: — Mario Bergara (@Mario_Bergara) December 2, 2020

Esto es lo que le entregamos al Presidente de la República: "Desarrollar acciones que fomenten el aislamiento social. Las mismas deberán ser lo más amplias, inclusivas, y estrictas posibles, con las excepciones que se entiendan convenientes para garantizar el acceso de la https://t.co/V9r97ervQa — Daniel Olesker (@DanielOlesker) December 2, 2020

A continuación en sus mensajes, ambos aseguraron que el FA le presentó al presidente un documento con los siguientes puntos: "Desarrollar acciones que fomenten el aislamiento social. Las mismas deberán ser lo más amplias, inclusivas, y estrictas posibles, con las excepciones que se entiendan convenientes para garantizar el acceso de la población a alimentación, salud y demás bienes y servicios básicos".

El 31 de marzo, el presidente Luis Lacalle Pou recibió a una delegación del Frente Amplio, encabezada por el mandatario del partido, Javier Miranda, y que también integraron Olesker, Bergara y el comunista Juan Castillo.

Olesker también compartió una declaración del Frente Amplio del 18 de marzo, donde exhorta a la población "al más amplio acatamiento de las disposiciones" propuestas por el gobierno. En esa larga declaración no se hace referencia a limitaciones en la circulación.