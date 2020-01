Política

Dirigentes confirman “crisis” del PS y critican que el partido no apoye a Martínez a la IM

Mediante una carta dirigentes del Partido Socialista cuestionaron el accionar de la dirección del partido y señalan que no apoyar al excandidato a la reelección en la Intendencia de Montevideo fue “un enorme error político”.

Dirigentes el Partido Socialista emitieron una carta dirigida a la militancia socialista para aclarar los hechos ocurridos en torno a la interna del sector que van desde "la peor votación del partido" en las pasadas elecciones nacionales y a las diferencias en torno al no apoyo del partido a Daniel Martínez para su reelección como intendente de Montevideo.

"En los últimos días nuestro partido ha sido foco de atención mediática, nuestras desavenencias internas han sido expuestas de forma reprochable y en apariencia mal intencionada, buscando resolver afuera, cuestiones que necesariamente deben procesarse democráticamente en el seno de nuestra organización", señala el texto al que accedió Montevideo Portal.

"Es claro que dichas actitudes son síntoma de un problema mayor que es la crisis que vive nuestro partido, agravada por una conducción mayoritaria que no ha sabido o no ha querido incluir a la minoría de la dirección a la hora de construir las decisiones políticas", agrega el documento.

Con respecto al origen de la actual situación "es la crisis de identidad, liderazgo y línea política en la que el partido ha estado sumido en los últimos tiempos".

"Esta situación se agravó en el proceso de alianzas de cara a la reciente elección nacional, donde quienes no integramos el oficialismo (casi la mitad del partido) fuimos excluidos totalmente de las negociaciones y los acuerdos alcanzados durante las mismas, hasta luego de consolidadas", añaden los dirigentes.

Entre los dirigentes socialistas firmantes de este comunicado se encuentran Fabiana Suárez, Fernando Isabella, Julio Bango, Mónica Xavier, Nohelia Millán, Santiago Brum, Santiago Soto, Sergio Pereyra, Viviana Piñeiro y Yerú Pardiñas.

Además, en el comunicado advierten de las "decisiones de corte excluyente que han pautado este año de gestión de la actual dirección".

"Esa errónea forma de proceder de la mayoría -liderada por el secretario general-, no es ajena a la peor votación del partido en los últimos 35 años. Insólitamente, desde la actual dirección mayoritaria del partido no ha habido ninguna autocrítica, ni se asumió la responsabilidad del pésimo resultado electoral, fruto de una equivocada lectura de la realidad política nacional y en particular de la izquierda representada por el Frente Amplio", dice el texto.

Por otro lado, señalan que desde la conducción del partido no se ha reflexionado "sobre los errores cometidos" y "la actual mayoría persistió en prácticas poco transparentes y excluyentes de cualquier otro compañero o compañera que no perteneciera a sus filas de las conversaciones iniciadas incluso antes de la segunda vuelta electoral".

"El formidable repunte de votos ocurrido entre el 27 de octubre y el 24 de noviembre, liderado por el pueblo frenteamplista -en particular desde su militancia joven- y el compañero Daniel Martínez, lograron superar el millón cien mil votos, aumentando en 200 mil los votos conseguidos por el Frente Amplio en la primera vuelta, y posicionaron al FA con un peso específico que no tuvo un mes antes, habiendo quedado a apenas 34 mil votos de lograr el cuarto gobierno del FA", sostiene el texto.

"El capital político del compañero Daniel Martínez lo convirtió en referente imprescindible para un quinquenio donde se deberá defender los enormes avances sociales logrados, frente a la coalición opositora que intentará desandar el camino de igualdad, democracia y bienestar conquistado en los tres gobiernos del Frente Amplio", agregan.

Además, sostienen que "prescindir de la gran experiencia del compañero (Daniel Martínez), y del capital político que implica el haber liderado el gobierno departamental con mejor aprobación ciudadana en décadas, representa a nuestro entender un enorme error político y estratégico, que solo genera ánimos en la derecha y desconciertos en la izquierda".

Los dirigentes firmantes aclaran cómo se dio el proceso de negociaciones políticas de cara a las elecciones departamentales y aseguran que no pudieron participar de la toma de decisiones.

"En los primeros días del mes de diciembre (a apenas días de la segunda vuelta electoral) comienzan a llegar versiones de compañeros de otros grupos del FA en el sentido de que el PS avanzaría hacia un apoyo a Carolina Cosse como candidata a la Intendencia de Montevideo. Planteado esto en el CEN se nos manifiesta por parte del secretario general, que eso no es así. Sin embargo, a los pocos días, la misma noticia comienza a aparecer en diferentes medios de prensa, junto a detalles de las reuniones", expresan los dirigentes en el documento al que accedió Montevideo Portal.

"Paralelamente, en una reunión del Secretariado Ejecutivo Departamental de Montevideo, de fecha 13 de diciembre, la secretaria política departamental, militante de la lista 4 y participante de las reuniones de negociación, manifiesta que se estaba avanzando en un acuerdo para integrar un sub-lema con el Partido Comunista del Uruguay, y que como el PCU apoyaría a Cosse, el PS también lo haría. Esto sucede, insistimos, paralelamente a que se negara que tal cosa estaba sucediendo", asegura el texto.

Además, los firmantes señalan que solicitaron "en reiteradas oportunidades que la dirección nacional discutiera las candidaturas de Montevideo, en el entendido que al estar el nombre del compañero Daniel Martínez sobre la mesa, se potenciaban las implicancias nacionales de la elección departamental de Montevideo".

"Finalmente, sin informar quiénes recibieron la convocatoria ni el orden del día de la instancia, el jueves 19 de diciembre, el secretario general convoca a una reunión reducida, con varios integrantes de la mayoría de la dirección, 4 integrantes de la minoría y la Secretaria General de la JSU. Esta instancia se valora en el sentido de comenzar a incluir a la minoría en las definiciones, aunque hubiese correspondido convocar representantes de todas las corrientes partidarias", explica el documento.

En dicha reunión "algunos integrantes de la mayoría actual manifestaron su oposición férrea a que Daniel Martínez fuera candidato a la intendencia. Sin embargo, los integrantes de la minoría, -aún con diferencias- entendieron que si Daniel Martínez quería ser candidato, el PS debía apoyarlo".

"Por tanto NO existió consenso en el sentido de transmitir a Daniel Martínez la inconveniencia de su candidatura", explican los dirigentes que firmaron la carta.

"El lunes siguiente se mantiene una reunión con Daniel Martínez, en la que se le transmiten dudas y cuestionamientos a la eventualidad de su candidatura. A dicha reunión concurren sólo 2 integrantes de la minoría de los que estuvieron presentes en la reunión anterior. Luego de esa reunión Daniel Martínez comunica que no sería candidato a la Intendencia. Estamos convencidos que Daniel Martínez se baja de la candidatura por no sentir el apoyo de su partido", añade la carta dirigida a la militancia socialista.

Por otro lado, aclaran que esa decisión "no fue validada por ningún ámbito orgánico de decisión partidaria, obviando la consulta a la dirección colectiva emanada del Congreso, a los Centros Socialistas, e incluso al Comité Departamental".

También explican que "con un simple tweet, en la mañana del 28 de diciembre, indicando que el Compañero Daniel Martínez no sería candidato a la Intendencia de Montevideo el secretario general (Gonzalo Civila) dejó resuelto un asunto que debió involucrar a todo el Partido, o cuando menos a los organismos estatutarios correspondientes".

"Entendemos que esto constituyó un enorme error político. Se trata de no impulsar la candidatura de un compañero que tiene un enorme apoyo y capital político en la ciudadanía (venía de obtener un 55% de los votos en Montevideo en la segunda vuelta electoral) y que demostró ser un gran intendente, cosa en la que coinciden la inmensa mayoría de los y las montevideanas", explican los dirigentes firmantes.

Los dirigentes señalan que hubo "falta de transparencia" en el asunto y se hizo "un relato parcial" de los hechos el pasado 3 de enero, cuando Civila elevó a la estructura partidaria un informe sobre el proceso de discusión interna acerca de eventuales apoyos sectoriales a posibles candidaturas frenteamplistas para las elecciones departamentales de Montevideo.

"La crítica que hacemos no se refiere a una alianza electoral con el PCU, alianza que ya se ha realizado en el pasado, y menos a un cuestionamiento a la candidatura de la compañera Carolina Cosse. Se refiere a la actuación excluyente, poco transparente y alejada de los espacios orgánicos de nuestro Partido Socialista", aclaran los socialistas firmantes en el documento.

"Recién el 10 de enero la dirección departamental de Montevideo aborda el tema. De manera sorpresiva, sin dar una discusión política, sin ninguna necesidad de apurar los tiempos, y siendo el primer sector del FA en hacerlo, la mayoría de la dirección departamental vota el apoyo a la Carolina Cosse, validando las versiones que corrían de que existía un preacuerdo al respecto. ¿Qué apuro existía en definirlo con tanta anticipación? ¿Qué acercamiento había existido con la compañera, con sus propuestas y su visión sobre las necesidades del proyecto frenteamplista en Montevideo?", cuestionan en el texto.

Por otro lado, el apoyo de varios sectores del Frente Amplio a Martínez y el visto bueno del exintendente a su postulación en las elecciones departamentales generaron en el Partido Socialista "una dificilísima situación política, consecuencia de la miopía política demostrada por la mayoría de la dirección nacional y departamental, por las decisiones inconsultas y la negativa a dar la discusión correspondiente".

"Nos encontramos ahora, atravesando un momento de mucha fragilidad en la historia de nuestro partido. Muchos compañeros y compañeras que han dado su vida por el PS y el FA, no encuentran hoy en el Partido un espacio de construcción real y fraterno y muchos de ellos han tomado la decisión de abandonar la vida orgánica para convertirse en ‘socialistas sin carnet'", explican los dirigentes.

"Tratamos por todos los medios de buscar un acuerdo que no revirtiera la decisión tomada por la Departamental, pero que habilitara de alguna manera, las caminos para lograr que los y las socialistas pudiéramos votar a Daniel Martínez dentro de nuestro partido", aclaran.

"Esto no fue posible y la mayoría votó una declaración que no acompañamos y, de manera poco creíble, cita a un Comité Central para el martes 21 de enero, con apenas 24 horas de anticipación, lo que atenta contra la participación de los y las compañeras, especialmente del interior y cuyo único punto del orden del día es a quién le corresponde definir la situación si a la departamental de Montevideo o al CC. 26. Estos son los hechos y esta nuestra posición política ante los mismos", concluye la carta firmada por los nombrados dirigentes socialistas.

Montevideo Portal