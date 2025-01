Dirigentes blancos se mostraron en contra de propuesta de voto cruzado en departamentales

Algunos dirigentes del Partido Nacional se mostraron en desacuerdo con la iniciativa planteada por sus socios de la coalición, pertenecientes a los partidos Colorado e Independiente, de modificar una resolución acerca de las elecciones departamentales y municipales.

La iniciativa consiste en “recurrir la reglamentación […] en lo que respecta a la imposibilidad de cruzar el voto entre lo departamental y lo municipal”, según un comunicado en el sitio web del Partido Colorado.

Ambos partidos políticos presentaron, este viernes, un recurso de reposición ante la Corte Electoral por este tema.

En tal sentido, Macarena Rubio, presidenta del Partido Nacional, sostuvo que su agrupación política no está de acuerdo con la iniciativa.

“Mis declaraciones apuntan —y a eso me refiero con la solicitud de “no innovar”— a que la Corte Electoral mantenga su resolución dictada para las elecciones de mayo, habilitando a quienes fueron candidatos por un lema en la elección Interna a ser candidatos por otro lema en la elección municipal (únicamente a municipal, porque a lo departamental está expresamente prohibido por la Constitución)”, enfatizó la abogada en su cuenta de X.

