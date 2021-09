Dirigente sindical dijo que en Uruguay “los niños comían pasto y puede volver a repetirse”

Política

La integrante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, apuntó contra Lacalle: “Sos típico de la monarquía, no me representa”.

En la tarde de este miércoles la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) realizó un paro de 24 horas con concentración y movilización frente a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse) en defensa de los salarios y en reclamo de mejores condiciones de trabajo, principalmente mayor presupuesto para la salud.

En ese marco se realizó una marcha desde la puerta del Hospital Pereira Rossell hasta Asse. Una vez allí se montó un escenario donde hubo cuatro oratorias: la del secretario general de la FFSP, Gustavo Gianre; la del secretario del interior, Javier Acosta; la del sector de Jurídica del sindicato, Pablo Silva; y la de la dirigente nacional de la FFSP Silvia Machado.

El discurso de Machado no pasó desapercibido. La dirigente sindical recordó en su oratoria que los niños en este país “comían pasto” y aseguró que esta situación “puede volver a repetirse en cualquier momento”.

“A este gobierno no le tembló la voz en marcar, en informar y en aplicar dos ajustes en plena pandemia y eso es intachable, no se lo podemos permitir. Por eso este sindicato, la central obrera está a la altura y a la talla para seguir defendiendo esta posición de los trabajadores”, afirmó en declaraciones consignadas por el periodista de radio Monte Carlo Leonardo Sarro.

“¿En esta pandemia a quién fueron los únicos que favorecieron? A los directores de diferentes entes, que se votaron sus propios salarios, y ni que hablar el presidente de la República, que también se aumentó su propio salario en plena pandemia. ¿Te parece? Un sindicato que estamos mendigando salario para el pueblo. No señor presidente, vergüenza le tendría que dar y eso no lo dijiste en la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), no dijiste que te aumentaste el salario. Sos típico de la monarquía, no me representa”, agregó Machado.

En este sentido, afirmó que “ya está, no te aguanto más”: “El pueblo se está despertando y la revolución tiene que estar más firme que nunca y hoy decimos que vamos a seguir ocupando la calle, la vamos a seguir inundando, le vamos a dar discusión y le vamos a dar la pelea”, aseguró.

En diálogo con Montevideo Portal, la dirigente de la FFSP aseguró que “están enojados” con el gobierno porque “no consiguieron nada hasta el momento” y reconoció que el presupuesto “los pasó por arriba”.

“No logramos despeinar al gobierno, todo lo contrario, ellos agarraron músculo y si en esta rendición de cuentas no lo frenas van a seguir agarrando viento en la camiseta y vamos a seguir dejando que pasen las cosas en muchas cosas que para nosotros son muy importantes. Y no son salariales específicamente, sino que estamos hablando de fuentes laborales”, aseguró.

Consultada sobre si realmente considera que se pueda volver a repetir, Machado respondió afirmativamente y aseguró que está “convencida” de eso. La razón de sus dichos es debido a que en este momento “están atacando la clase obrera”, donde “hay un índice de desempleo que llegamos al 16% y hoy estamos en un 10 u 11%”. “Llegamos en un momento de crisis, no solamente por la pandemia, sino que una situación de crisis económica debido a que se han devaluado notoriamente los salarios y no existe un control de precios. Tuvimos dos tarifazos en plena pandemia y se dieron el lujo de aumentarse los salarios. Acá no existió un crecimiento salarial y la situación país tuvo más de mil ollas populares sosteniendo a los más desprotegidos”, reiteró.

“Los niños que comían pasto ya sabemos de dónde viene: de Bella Unión y Artigas, porque hay que tener memoria y muchos de ellos estaban en situación paupérrimas. Se logró comenzar a trabajar de la peor parte de esa sociedad, donde nos costó repuntar no solo como país, sino que como sociedad. Esas cosas para nosotros está en la memoria. En la situación que estamos hoy, se puede volver a repetir. Estamos convencido de eso y son señales que da el movimiento sindical porque tienen que darse cuenta de que esto no se arregla con chirolas”, agregó.

Sobre comer pasto

La dirigente hizo referencia a un hecho ocurrido en el año 2002, sin embargo, la veracidad de dicha afirmación es cuestionada. En el año 2018, El Observador recogió en su edición de sábado una tesis de grado de periodista Martín Tocar que situó el origen del mito en una merienda compartida en la escuela 128 del barrio Conciliación. Cuando un niño se sintió mal, el color "verdoso" de su vómito motivó que comenzara a especularse con que había comido pasto.

El episodio fue recogido luego den un artículo del diario La República, que terminó de consolidar el mito. Un grupo de maestras de la escuela llegaron incluso a enviarle una carta al entonces líder opositor Tabaré Vázquez para advertirle que la historia se basaba en un "rumor sin pruebas". El trabajo del periodista concluye que, a pesar de esa advertencia, Vázquez fue uno de los principales propagadores de la versión.

