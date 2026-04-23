Dirigente salteña renunció al Frente Amplio: denunció acoso laboral y falta de respaldo

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La dirigente política Virginia Corcoll presentó en la jornada de este miércoles su “renuncia indeclinable” al Frente Amplio de Salto. La militante elevó una carta al presidente de la departamental, Luis Alonso, en la que expresa su pesar y explica cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar dicha determinación.

Corcoll comentó que fueron “muchos factores” los que pesaron a la hora del alejamiento. En primer lugar, dijo que fue “muy acosada” por Afulecom, el gremio de trabajadores de la Junta Departamental, luego de haber ingresado a cumplir funciones allí en 2023 y denunció “nunca” haber recibido el respaldo de la fuerza política.

“Ese acoso se dio no solo por funcionarios de la junta, sino que también, y con mucha intensidad, por personas que dicen ser ‘compañeros frenteamplistas’, a tal punto que cuestionaban todo lo referente a mi persona, inclusive defenestrando la imagen del entonces presidente Marcirio Pérez”, dice la misiva, consignada por medios salteños.

La dirigente también relató una situación vivida en una sesión de la Junta Electoral. “Un día me esperaban fuera del recinto compañeros que me manifestaron solo a mi que no era necesario concurrir a las reuniones por ser suplente. Lo más triste es que los demás siguieron participando y la única que acató la decisión fui yo”, señaló.

Por otra parte, recordó que su hijo Ramiro fue designado en julio de 2025 secretario de bancada de una agrupación del Frente Amplio y a los seis meses lo cesaron “por no ser de confianza política”. “Que me den cualquier otra excusa, pero no que Ramiro no es de confianza política”, agrega el comunicado.

“Lo que más me dolió fue escuchar de la boca de una persona que respeto, admiro y quiero mucho que a mí nadie me quiere dentro del Frente Amplio. Eso me llevó luego a pensar y analizar: ¿qué hago yo en un lugar donde no soy querida? También pienso que este no es el Frente Amplio por el que caminé toda mi vida. Por lo expuesto y muchas cosas más, decido presentar mi renuncia indeclinable”, finaliza.