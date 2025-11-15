Dirigente del Frente Amplio abrió un nuevo sector; participará de las internas en 2029

Política

Montevideo Portal

El dirigente del Frente Amplio (FA), Leonardo Tato Delgado, anunció tras 15 años como edil, un nuevo sector dentro de la fuerza política, el cual será llamado “Nueva Fuerza”; contará con el apoyo de la Vertiente Artiguista.

El dirigente explicó que la decisión responde a una lectura crítica del desempeño electoral del sector en las últimas elecciones departamentales. Consideró que la propuesta presentada “no hizo carne en la gente” y que es necesario reconectarse con la ciudadanía. En ese sentido, expresó que “hay que conversar, recorrer los barrios y plantear alternativas” como camino para mejorar el vínculo con la población.

Además, adelantó que su nuevo sector participará en las Elecciones Internas de 2029 y respaldará a la lista 77, mientras que, en el plano departamental, competirá con la 77306. Además de su trayectoria política, Delgado ocupa actualmente el cargo de secretario ejecutivo del Comité Latinoamericano de Parlamentos Locales.

Durante la conferencia de prensa que brindó este sábado, subrayó la importancia de este acuerdo para fortalecer al Frente Amplio en Maldonado. Además, destacó la necesidad de unidad y del aporte colectivo en esta nueva etapa del espacio político.

José Bayardi, dirigente frenteamplista y exministro de Defensa, también hizo referencia a esta unidad, señalando que “muchas veces hay dirigentes que creen que la vida y el mundo pasa por ellos cuando se trata de una construcción colectiva”, en referencia crítica a prácticas políticas que, a su entender, deben superarse.

Montevideo Portal