Directorio del BCU resolvió disolver y liquidar la corredora de bolsa Pérez Marexiano

Judiciales

Montevideo Portal

El directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió la disolución y liquidación de la corredora de bolsa Pérez Marexiano, según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes del caso.

El organismo financiero ya había resuelto intervenir preventivamente a la firma, oficialmente llamada Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S. A., por constatar una serie de irregularidades.

Así, de acuerdo con el citado medio, la contadora Ana Chaves —quien había sido designada por el BCU como interventora— será quien ocupe el cargo de “liquidador delegado” de la compañía. La resolución del directorio del Banco Central afirma que ella “tendrá las más amplias facultades que le asigna la ley” para ejercer su nuevo rol.

Tal como informáramos, la Fiscalía de Delitos Económicos de 2° turno, a cargo de Sandra Fleitas, impuso medidas limitativas a dos corredores de bolsa que trabajan en la compañía. Precisamente, se dictaron en contra de Carlos Pérez Lafone, de 60 años, y de Pedro César Pérez Stewart, de 68 años. En este caso se presenta como director de compañía de valor, según el documento al que tuvo acceso Montevideo Portal.

Con el objetivo de “asegurar el resultado de la investigación”, los indagados debieron fijar domicilio y no modificarlo sin pedir permiso a las autoridades. Asimismo, no podrán salir del país sin autorización previa y se les retuvieron los documentos de viaje.

Montevideo Portal