Directorio de UTE elevó al Ejecutivo propuesta para subir tarifas 3,5% de cara a 2024

El Directorio de UTE aprobó este jueves por mayoría proponer al Poder Ejecutivo un ajuste de tarifas del 3,5% en la energía eléctrica para 2024.

Dicha propuesta, que no fue votada por la directora en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, deberá ser confirmada ahora por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Tal como había adelantado Montevideo Portal, el ajuste en la tarifa propuesto por el Directorio está por debajo de la inflación anual, pese a que los equipos técnicos de la empresa habían sugerido que fuera de 5,1%. La inflación cerró noviembre de 2023 en 4,96%.

En la fundamentación de su voto contrario, Cardona argumentó que los números los tuvo el día antes de la votación y afirmó que al aumento del precio de la energía eléctrica no beneficia a los hogares uruguayos.

“No es que sea malo ajustar, el tema es cómo se ajusta, a qué sectores se les ajusta la tarifa y dónde termina el beneficio de ese ajuste que claramente no está destinado a mejorar las condiciones socioeconómicas de los hogares uruguayos”, expresó Cardona en la sesión que tuvo lugar este jueves.

La semana pasada, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, informó a los medios de prensa que la empresa estatal cerrará el año con ganancias de aproximadamente US$ 120 millones. En 2023, la empresa invirtió por US$ 283 millones, cifra superior a los US$ 220 millones que se habían estimado en 2022.

Con respecto a la demanda energética, UTE importó desde Brasil por US$ 90 millones este año producto de la sequía en Uruguay.

Esas compras al exterior amortiguaron los costos para la empresa, debido a que la energía que se trae desde el país norteño es casi dos veces más económica que producirla en la central térmica de Punta del Tigre, debido a la necesidad de comprar combustible a Ancap.

