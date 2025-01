Directora del FMI se reunió con Milei y destacó “progresos tremendos” económicos

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se reunió este domingo con el presidente de Argentina, Javier Milei, y destacó que Argentina ha logrado “progresos tremendos” en materia económica, con énfasis en la disminución de la pobreza, baja de la inflación y la construcción de un país “más próspero y estable”.

“Tuve una excelente reunión con el presidente Milei en el marco de una transformación notable de Argentina, con su déficit borrado, inflación a la baja y un crecimiento reflotando con fuerte potencial adelante. Estamos trabajando en un nuevo programa para apoyar una economía vibrante para la prosperidad del pueblo argentino”, publicó Georgieva en X.

Excellent meeting with President @JMilei amid Argentina's remarkable transformation- deficit wiped out, inflation down, and growth rebounding with strong prospects ahead. We are working toward a new program to support a vibrant economy for the prosperity of the Argentine people. pic.twitter.com/NRjNeSvwtp