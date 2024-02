Directora del FA en INAU denuncia “violencia política” del presidente, Guillermo Fossati

Política

Montevideo Portal

La directora representante del Frente Amplio en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau) denunció “violencia política” desde hace varias semanas por parte del presidente del organismo, Guillermo Fossati, quien asumió el cargo el 1° de diciembre de 2023 tras la renuncia de Pablo Abdala.

En diálogo con Montevideo Portal, la licenciada Natalia Argenzio dijo que retiró de la última sesión del directorio de esta semana (el miércoles), “porque fue la gota que rebasó el vaso”.

“Desde que asumió el presidente Fossati hasta el momento se vienen dando reiteradas acciones, expresiones y formas de hostigamiento que constituyen violencia política”, dijo al jerarca, que prefirió no detallar las situaciones vividas.

En esta línea, Argenzio señaló que la situación ya fue comunicada a su fuerza política (el Frente Amplio) y agregó que la “violencia política ejercida le está impidiendo desarrollar su rol como directora”.

La jerarca aclaró además que con expresidente del Inau Pablo Abdala, a pesar de las discrepancias, “llevaban adelante discusiones, pero con respeto”.

Ante esta coyuntura, Argenzio comunicó que en las próximas sesiones del directorio participará acompañada de una asesora de su equipo o a través de zoom.

Tras la denuncia de Argenzio, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Inau y del Inisa (Suinau) emitió un comunicado en el que también señaló varias carencias en la conducción de la institución.

En un documento, el sindicato expresó: “Es inadmisible que en este contexto tan preocupante, los principales responsables en conducir los destinos de los niños, niñas y adolescentes que se atienden y de sus trabajadores y trabajadoras, no puedan manejar sus diferencias políticas internas y terminen en situaciones violentas…Esta institución requiere de un directorio serio, preparado, responsable y que esté a la altura de la responsabilidad que supone cumplir con la misión institucional. No eludimos el repudio a toda clase de violencia, porque trabajamos con víctimas de la misma. Muchas veces los trabajadores también la recibimos, por lo que es pertinente señalar que si la directora Argenzio efectivamente está siendo hostigada, es algo que no compartimos, que rechazamos y repudiamos”.

Montevideo Portal