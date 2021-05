Directora del FA: "UTE intimará a pymes a ponerse al día bajo amenaza de corte inmediato"

Política

"4.000 empresas condenadas al cierre si en el peor momento del país no llegan a un acuerdo de pago con UTE", aseguró Fernanda Cardona.

La directora de UTE en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, informó que “UTE intimará a ponerse al día bajo amenaza de corte inmediato” a quienes pagan tarifa general simple, y considera que quedan “4000 empresas condenadas al cierre si en el peor momento del país no llegan a un acuerdo de pago" con el ente autónomo.

"Mala para las pymes (pequeñas y medianas empresas) afectadas por la política económica en pandemia", tuiteó la directora, que anunció que no votó esta medida, que fue aprobada este jueves en el directorio de la empresa estatal por cuatro votos contra uno. "Es muy preocupante comprobar que abandonamos a nuestras pymes en el peor momento de la pandemia", publicó Cardona.

La directora explicó a Montevideo Portal que quienes pagan tarifa general simple no están comprendidos en la residencial, que suelen contratar los hogares, pero tampoco son medianos o grandes consumidores. "Son las pymes, las empresas chicas, el quiosco de barrio, el almacén, que tienen una potencia igual que una casa", aseguró.

Las dos condiciones que deberá existir para que UTE corte el servicio de eléctrica son: que exista una deuda superior a 14 facturas y que hayan consumido en el 2020 más que en 2019.

La directora planteó que existen diferencias injustificadas en el tratamiento que reciben los pequeños y los grandes consumidores.

"¿Cómo vas a tomar decisiones respecto a grandes y medianos consumidores? Nos pasó la semana pasada de discutir, y les damos espera, les damos prórroga, les pedimos que por favor traigan las cartas de crédito, como al Frigorífico Solís y a una cementera, y con las mipymes venís y les decís: ‘mirá que si no venís vos a mi oficina comercial y no te movés vos para hacer un acuerdo, te corto'. No tenemos la misma paciencia con uno y con otro", aseguró.

"UTE resolvió además avisarles con una nota particular a los 34.000 clientes que tienen tarifa residencial simple, que es la que tenemos la mayoría de los clientes, y que están en situación de corte, que vayan a UTE a hacer un acuerdo, pero no le mandaste decir: ‘si no venís, te corto'. Entonces, ¿por qué el tratamiento diferencial de la tarifa residencial a las mipymes?", se preguntó la directora del ente autónomo.

