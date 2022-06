Directora de UTE por el FA denunció faltantes en cables de media tensión y transformadores

Locales

La directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, manifestó “preocupación” este lunes en conferencia de prensa ante la falta de “transformadores y cables de media tensión” en todo el país, pero en particular en los barrios más carenciados de Montevideo, donde se da mayor concentración de personas.

Cardona aseguró que, más allá de las discusiones por la matriz energética y las cuestiones que tienen que ver con lo macro de la gestión, se está sumando la preocupación que tiene que ver con el “día a día” y que hacen al “corazón del negocio” por falta de materiales. Esta información surgió de un informe que solicitó la jerarca a técnicos de UTE ante la constatación de una mayor cantidad de apagones durante las olas de calor en verano.

“Nos llamó muchísimo la atención. Para UTE no es nada nuevo trabajar con inclemencias climáticas, uno está acostumbrado a trabajar en eso, tiene sus brigadas para eso, nos llamó la atención la cantidad de apagones que teníamos y en enero pedimos este informe y varios meses después nos llega. Los técnicos nos dicen que estamos en una situación crítica en más de un material que tienen que ver con el corazón de UTE: transformadores, cables de media tensión y una falta de explicación de parte de la empresa pública en cuanto a lo que es el la discusión en el ámbito del directorio de por qué se dio esto”, indicó.

“Nosotros preguntamos ahora por qué llegamos a esta situación de casi quiebre de stock, hace muchos años que no teníamos este tipo de informes en UTE. (Los números) hablan de una mala gestión y preguntamos cómo vamos a solucionar ese tema porque se nos van a venir los picos de frío. La gente sabe que ahora en fines de junio y julio los picos de frio van a estar e imagínense que UTE no puede estar sin transformadores, no puede estar sin cables y es una situación que va contrapelo de lo que es el resultado que se saca en la opinión pública cuando salen a la prensa a hablar de una empresa pública que tuvo un superávit de 270 millones y estamos con problemas de cables y transformadores, la verdad es que a uno lo hacen acordar a otros tiempos. Por eso estamos preocupados en la gestión del día a día porque además hay videos que la gente graba, de subestaciones que se prenden fuego, de apagones que tenemos en distintos barrios de la ciudad”, expresó.

“Estos picos en invierno van a repercutir en zonas muy vulnerables de Montevideo, entonces se junta la mesa departamental y tiene que ver con rendir cuentas de cuál es la situación para hacer un seguimiento de cara a los números que se manejen en la rendición de cuentas”, agregó.

Finalmente, la directora de UTE por el FA dijo que desde el oficialismo “no hicieron mayor análisis” y que aseguraron que es un tema de la pandemia y de atraso en lo que son las obras públicas. No obstante, reconoció que desde la oposición entienden que no pueden poner como “excusa” la pandemia de covid-19.

“No podemos poner como excusa la pandemia que arrancó en el 2020 y si la pandemia para otras cosas se levantó eso no puede ser una excusa para UTE para que le falten transformadores y cables”, concluyó.

