Directora de Secundaria: horas de licencia tomadas irregularmente “era un modus operandi”

Locales

La directora general del Consejo de Educación Secundaria, Jenifer Cherro, se refirió este lunes a la información publicada por el diario El País, donde se aseguró que unos 38 docentes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fanapes) se tomaron licencia de manera irregular en 20 liceos.

Cherro aseguró en declaraciones a Radio Oriental que el consejo irá hasta el fondo de estas cuestiones e indicó que toda la información que llegue será entregada a la Comisión Investigadora que lleva adelante la investigación sobre este caso.

"Queda claro que había irregularidades muy graves en cuanto al uso del artículo 70-10, que en ningún caso dice que se pueden justificar estancias sindicales por ese artículo, no hay ningún convenio por escrito. Entonces resulta una irregularidad que involucra no solo a los dirigentes de Fenapes, sino a algunos otros docentes que no están en los listados de licencia sindical, pero eso fue avalado y amparado por las autoridades del momento que estaban integradas por Celsa Puente, Javier Landoni", dijo en el programa Otra Mañana.

Para la directora de Secundaria, ese artículo (70-10) es para comisiones donde la autoridad designa a docentes para que realicen actividades directamente relacionada con la educación.

"Eso implicaba que los docentes que tenían liberadas las horas sindicales no solo faltaban a sus clases donde tenían un suplente, sino que faltaban a las horas que debían dar habitualmente y en esas horas no tenían suplemente. ¿Quiénes eran los más perjudicados en este proceso? Los estudiantes, tan vulnerables en el 2017 como hoy en el 2021 y la verdad es que eran tan ausentes los profesores que no asistían a dar sus clases, perjudicándolos en su derecho a la educación, y similar a lo que está pasando hoy", aseguró Cherro.

"Cuando algunos de esos dirigentes dicen que están preocupados por los más vulnerables por la conectividad, yo me pregunto qué tan preocupados estaban en el 2017, 2018 y 2019 cuando el profesor Slamovich en el 2016 y 2017 incurre en 250 horas sin dictar cuán preocupado estaba en ese momento y parece que la preocupación les vino ahora a último momento y sobre todo en un escenario de pandemia. Acá hay que terminar con los dobles discursos y con las cuestiones que no le hacen bien a la educación pública. Como jerarca voy a trabajar por la educación de los hijos de los trabajadores y voy a tratar de poner todos mis esfuerzos para que las cosas se cumplan", añadió.

En este sentido, la jerarca reiteró que todo lo que llegue será enviado a la investigadora y esta será quien determine toda la responsabilidad que hayan tenido tantos los docentes sindicalizados como los que no, como las propias autoridades que "permitían esas cuestiones, como que se fueran a las termas en el año 2017 y estuvieran una semana con justificación 70-8", cuando, según Cherro, ese artículo aplica a cursos organizados por Secundaria y que apunta a la actualización docente y no a eventos que tengan que ver con "sindicalizaciones".

Nuevo comienzo

En otros asuntos, la directora de Secundaria se refirió al inicio de las clases presenciales del primer año de Educación Media Básica de Secundaria y Técnico Profesional, en los centros públicos y privados habilitados por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

"La verdad es que es una gran satisfacción ver a los muchachos reunidos en la sala con ganas de volver y eso es muy importante. Hoy arrancan el 49% de los estudiantes, la apertura de los centros es absoluta porque en todos nuestros centros, en los 306 centros tenemos actividades en primer año en algún caso, en cuarto año y en sexto año en lo que tiene que ver con bachillerato así que hoy inician las actividades", indicó.

"Al rededor de 107.121 alumnos de los 220.632 que tiene Secundaria, quiere decir que el lunes 19 tendremos el 51% restante y por suerte la totalidad de los alumnos ingresados en los centros educativos. Hay mucha motivación de los equipos directivos, es una gran satisfacción volver y somos conscientes del desafío que significa y de pensar que vamos a tener que redoblar esfuerzos para recuperar el tiempo que tuvimos en virtualidad a través del vínculo presencial que hace que sean más amigables y cercanas", acotó.

Consultada sobre cómo recuperar la brecha que se generó ante la desigualdad de las conexiones, Charro indicó que los alumnos que son vulnerables en la virtualidad también lo eran en la presencialidad y agregó que también se notó la falta de mecanismos para "resarcir esa vulnerabilidad".

"Como subsistema estamos pensando en un plan para ayudar a los alumnos que aún hoy continúan teniendo dos asignaturas pendientes de cursos anteriores y vamos a estar estableciendo un sistema de designación de tutores en línea para esos alumnos que va a tener cuatro meses de duración y va a terminar alrededor del 19 de noviembre a través de pruebas, acreditaciones, dictado de cursos a través de espacios digitales y eso va a ser una de las primeras estrategias, además de seguir fortaleciendo el sistema de tutorías a través de presentación de proyectos para atender las necesidades de los jóvenes en forma contextualizada", explicó.

Asimismo, informó que Secundaria está haciendo los esfuerzo para atender a toda la educación media e indicó que "son optimistas" porque desde las autoridades "las ganas están" y es su responsabilidad "tener es entusiasmo".

"Confiamos en nuestros equipos directivos e inspectivos de que van a organizar los cursos de la mejor manera, adaptando la realidad que se vive en cada centro educativo", concluyó.