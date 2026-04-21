Directora de Salud del MSP renunció este martes a su cargo: por qué y a dónde se irá

Montevideo Portal

Fernanda Nozar renunció este martes como directora general de Salud debido a que se enfocará en su carrera académica, informó La diaria, y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Presidencia.

La jerarca, quien es doctora egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, donde también se especializó en Ginecología y Obstetricia. Abandonó su cargo debido a que pretende concursar para obtener el grado cinco en ginecología.

Nozar cuenta con formación de posgrado en Gestión de Servicios de Salud y ha desarrollado subespecialidades en áreas como cirugía ginecológica, oncoginecología y trastornos del piso pélvico.

En el ámbito universitario, se desempeña como profesora de Ginecología en la Udelar, mientras que a nivel institucional ha ocupado cargos de relevancia dentro del Colegio Médico del Uruguay, donde fue presidenta de la Regional Montevideo y secretaria de la organización. Su trayectoria también incluye responsabilidades de gestión en el sistema público de salud, con cargos en la dirección del Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell y como encargada del Departamento de Emergencia gineco-obstétrica de ese centro.