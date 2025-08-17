Directora de Inisa apareció en un programa de TV con gorro de la URSS y generó críticas

Montevideo Portal
La directora de Huertas del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Karina Felice, sorprendió en la noche de este sábado con su participación en el programa de televisión De la tierra al plato, conducido por Hugo Soca en Canal 4.
Sin embargo, más allá de su participación en el ciclo, el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, alertó una particularidad: Felice lució un sombrero con simbología comunista, precisamente de la Unión Soviética.
En su cuenta de X, el nacionalista posteó: “La directora de Huertas del Inisa, quien trata con adolescentes que cumplen penas, aparece en un programa televisivo en instalaciones del Inisa con una ushanka (gorro ruso) con el símbolo comunista de la URSS”.
“El Estado no puede estar al servicio de una ideología”, remató.
