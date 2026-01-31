Director del MIEM entregó renuncia a la ministra Cardona: sus motivos para dejar el cargo

Montevideo Portal
El director de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria (MIEM), Luis Inzaurralde, presentó su renuncia a la titular de la cartera, Fernanda Cardona, según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la cartera.
De acuerdo con el citado medio, el paso al costado se dio por “bastantes diferencias” con Cardona, aunque desde la Secretaría de Estado citaron “motivos personales” y que eso fue lo que explicitó en su carta de renuncia, según supo Montevideo Portal.
En diálogo con Montevideo Portal, el ahora exjerarca explicó que se fue “muy molesto y ofendido” con la ministra y con parte de los asesores. “Son varias las razones”, apuntó y acotó que si hablara al respecto le haría “daño a mucha gente”.
“No se me tuvo confianza. Para nada”, disparó Inzaurralde.
A su vez, consultado respecto a los motivos personales aludidos en su carta de renuncia, el exfuncionario indicó que “existen” y que la ministra de Industria “lo sabe bien”. Se trata de “un problema de familia sumamente riesgoso”, aseguró.
Tras dejar el MIEM, Inzaurralde apunta a volver al Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), donde ejerció funciones previo a su rol de director en la cartera. “Ahí voy a trabajar, si me dan trabajo”, indicó, ya que depende de las elecciones que se hagan en esa gremial, sobre mediados de año.
Por otro lado, la resolución del Poder
Ejecutivo sobre la renuncia de Inzaurralde —a la que accedió Montevideo Portal— ya fue firmada por Cardona y por el presidente
de la República, Yamandú Orsi.
