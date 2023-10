Director del INJU fue designado asistente para Asuntos de la Juventud de ONU

El director del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Felipe Paullier, fue designado como el primer subsecretario general de Naciones Unidas para Asuntos de la Juventud.

Esta oficina fue establecida por la Asamblea General de la ONU para “liderar la participación y la promoción del avance de los temas en torno a la juventud en todas las Naciones Unidas”. Además, se propone “promover la participación significativa, inclusiva y efectiva de los jóvenes” y las organizaciones dirigidas por y centradas en ellos, según comunicó el organismo internacional. Paullier sustituirá al actual asistente, el esrilanqués Jayathma Wickramanayake.

De acuerdo con la cuenta de Twitter oficial de los Asuntos de la Juventud de la ONU, Paullier, con 32 años, es el nombramiento de alto nivel más joven en la historia de la ONU. “Esperamos formar conjuntamente una Oficina de la Juventud de las Naciones Unidas que trabaje para los jóvenes de todo el mundo”, tuiteó la cuenta.

Excited to welcome @felipepaullier as the first-ever Assistant Secretary-General for Youth Affairs, the youngest senior appointment in the history of the @UN ?? We look forward to jointly shaping a UN Youth Office that works for young people everywhere ?? https://t.co/2fyQCuzjnA pic.twitter.com/22BmPB51YV

Asimismo, desde la misión de Uruguay en las Naciones Unidas también desearon éxitos a Paullier en su nuevo cargo.

Por su parte, Paullier agradeció la designación a través de un posteo en Twitter: “Estoy conmovido y honrado”, expresó.

I´m humbled and honored to take over as Director of the first UN Youth Office, to lead the advancement of youth issues across the @UN. I want to thank @jayathmadw for her unwavering commitment to the youth and her tireless work. https://t.co/acgzR8j8wH