Director del FA en Antel: rumbo estratégico de la empresa “está desdibujado hace 10 meses”

El director en representación del Frente Amplio (FA) en el directorio de Antel, Daniel Larrosa, criticó "las reiteradas afirmaciones del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, en contra de determinados hitos logrados en la gestión pasada".

En diálogo con Montevideo Portal, Larrosa sostuvo que "no hay un rumbo estratégico claro" y que "la empresa se frenó por determinadas medidas".

Larrosa comentó que algunas afirmaciones de Gurméndez "tienen más una tónica electoral que de pensamiento hacia el futuro".

"Para nosotros hay que pensar más en el rumbo estratégico de Antel, que está desdibujado desde ya 10 meses y dejar de hablar solamente del pasado y de las inversiones realizadas", agregó.

El economista cree que esas inversiones "son las que posicionan a Antel hacia el futuro, espero que en breve podamos hablar del rumbo estratégico que tenemos que diseñar".

En el caso del Antel Arena, Larrosa señaló que "lo que hay que pensar hacia el futuro es que este activo que tiene Antel y la sociedad en su conjunto, nos puede brindar infinitos espectáculos, actividades, desarrollos culturales. También a Antel un apoyo hacia su marca, en un mercado competitivo hacia su desarrollo".

"Debemos discutir cómo ese activo lo potenciamos, desarrollamos y sacamos rentabilidad de ese activo que muchos desearían tener en propiedad", añadió.

Larrosa cree que "otro elemento reiterado en el discurso (de Gurméndez) es que Antel no se ha fijado en el interior, eso no es cierto".

"Antel ha tenido prioridad en el interior del país, es la telefonía móvil más extendida a nivel del interior. Tiene 80% de usuarios en el interior, y en Montevideo también es la empresa mayoritaria. Tiene un despliegue territorial mucho mayor que todas las otras compañías juntas. Ese discurso no se compatibiliza con la realidad. El despliegue de fibra óptica hacia el interior del país ha sido enorme", aseguró.

El representante del FA en el directorio de la empresa dijo que "en la comparativa internacional somos los primeros a nivel país, pero también por fuera de la ciudad capital tenemos índices de penetración de fibra óptica a nivel de primer mundo".

"Nos sorprenden las afirmaciones del presidente de Antel que trata de demostrar insuficiencias pero no destaca que Antel está en escalones superiores a su competencia. Eso no quiere decir que no falte en el interior del país mejoras, pero esas mejoras que faltan ya estaban planificadas que se van a hacer y espero se sigan haciendo", agregó.

Rumbo estratégico e inversión

Larrosa reitera que "Antel tenía un rumbo estratégico claro, determinadas agendas estratégicas para desarrollar y ha habido un parate en este último año" que cree que "no es por la pandemia, sino simplemente se frenó la empresa con determinadas medidas y acontecimientos",

"Lo que hay que discutir es el rumbo estratégico, que viene por el desarrollo de los contenidos, del Antel Arena y lo que nos puede dar, el data center, el Internet de las cosas. Eso es lo que queremos que se empiece a discutir y está faltando el rumbo estratégico que alinearía a toda la empresa a llevar adelante un plan de trabajo", añadió.

En ese sentido, dijo que este rumbo "incluye las inversiones". "Se nos habla de que no hubo un cambio en las inversiones, pero en 2020 se ha invertido 40 millones de dólares menos que en 2019", estimó.

"Se dice que en 2021 se va a invertir 150 millones de dólares, se está manteniendo la inversión. Hay que definir en qué lo vamos a invertir, por eso pedimos un plan estratégico que justifique esas inversiones. Esperemos que este año cumplan con la promesa que no cumplieron el año pasado de mantener el nivel de inversión", aseguró.

Larrosa comentó que "la retracción de las inversiones y gastos que fue evidente durante el 2020 produjo que en la caja de la empresa haya un superávit importante".

"Cuando en diciembre se hace la segunda suba de Antel voté en contra porque estaban las condiciones dadas para no hacer ningún aumento. La empresa podía solventarse sin ningún aumento. La retracción de estos gastos e inversiones no se volcó a la gente, igual se le aumentó", sostuvo el economista.

Además, "de ese aumento de precios" critica "cómo se discriminó a determinado sector de la población. Los hogares uruguayos terminaron pagando en diciembre un 10% más, era el segundo aumento ya que en abril se aumentó 10%".

"Al sector móvil se le aumentó significativamente menos. Los hogares uruguayos solventaron básicamente todo el aumento de recaudación de diciembre, en momentos en los que Internet en los hogares es clave para trabajar y comunicarse con los familiares", concluyó.

