Director del BPS abandonó su cargo y apuntó contra Lacalle Pou y la reforma jubilatoria

El director por los trabajadores del Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz, se despidió este jueves de la institución tras haber presentado su renuncia en setiembre de este año.

Como director del BPS, Ruiz estaba impedido de hacer campaña política por el artículo 77 de la Constitución de la República, que establece la prohibición de “de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.

Tras abandonar el cargo, Ruiz no demoró en expresarse en redes sociales y cuestionar al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

“Da la sensación de que el presidente Luis Lacalle Pou no sabe lo que es un diálogo social. Si la reforma jubilatoria fuera el resultado de un verdadero diálogo social, el Pit-Cnt no estaría impulsando un plebiscito para modificarla. Las reformas con diálogo son reformas legitimadas por los más amplios consensos, sociales y políticos. En cambio, las imposiciones no dan buenos resultados y menos aún duraderos”, escribió en la red social X.

El 1° de octubre, el día que el presidente dio la conferencia de prensa para llamar a no votar el plebiscito de la seguridad social, Ruiz también había cuestionado la reforma jubilatoria aprobada por el actual gobierno.

No obstante, Ruiz ha manifestado en el pasado su posición contraria al plebiscito para reformar el sistema de la seguridad social impulsado por el Pit-Cnt.

