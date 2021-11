Director de Turismo de Rocha dijo que los turistas vuelven del Polonio "con diarrea"

Locales

Durante una sesión de la Junta Departamental de Rocha, el director de Turismo de la intendencia local, Federico Zerbino, sostuvo que el Cabo Polonio "tiene, aparte de todos los problemas de informalidad, un riesgo sanitario enorme en la gastronomía; es sabido que vienes del Cabo Polonio y vienes con diarrea seguro".

En la mañana de este domingo, el jerarca emitió un mensaje a la comunidad del balneario y a la población en general. "Ante los lamentables dichos, me retracto de lo expresado, reconociendo el error en el contenido de mis palabras", escribió Zerbino.

En esta línea, pidió perdón a los gastrónomos socios de la Corporación Rochense de Turismo "y a la comunidad toda".

También aprovechó la instancia de disculpas para expresar su "compromiso" con la mejora de la actividad a través de la infraestructura y la permanente acción colaborativa con Cabo Polonio y sus pobladores, argumentó Zerbino.

"Desde el comienzo de la gestión ha sido el Cabo destinatario de diversas soluciones solicitadas por los vecinos, las cuales atendí y trabajé en estos meses", aseveró.

Entre los distintos proyectos y medidas que el director de Turismo enumeró para Cabo Polonio, se encuentra el trabajo para "proteger" a los emprendimientos de alojamiento y gastronomía que operan dentro de la formalidad, lo que crea "un espacio de difusión para ellos" y "lucha" contra el "abuso" del informalismo.

"He estado ocho veces adentro del Cabo y una docena de veces en la Puerta atendiendo problemas y ayudando en las soluciones desde adentro, articulando y gestionando con distintos actores (…) He ejecutado las solicitudes que he recibido. He escuchado a todos los que me solicitan y a pesar de eso no me ven saliendo en la foto, porque el trabajo se demuestra con hechos", finalizó Zerbino.

Mal sabor

Las declaraciones del jerarca no cayeron bien a la comunidad local.

La Organización No Gubernamental Vecinos de Cabo Polonio (Ongvcp) deploró, mediante una carta, las declaraciones de Zerbino. "Refleja un profundo desconocimiento del lugar y de sus costumbres" y la afirmación es "infundada y entra en contradicción con la política implementada por las autoridades que han promocionado al Cabo Polonio como destino turístico desde hace años", sostuvieron.

En tanto, Aníbal Pereyra, exintendente del departamento por el Frente Amplio, se refirió al episodio. Según supo Montevideo Portal, expresó que "quien tiene responsabilidades públicas tiene una responsabilidad institucional sobre sí y, por sobre todo, una responsabilidad que sus dichos y sus acciones embarcan al departamento todo". Asimismo, puntualizó que, desde que asumió la actual administración del intendente Alejo Umpiérrez, han visto a muchos directores "tomar decisiones de manera aislada que después tienen que retroceder".

Dichas declaraciones "no muestran con claridad lo que tiene que hacer un gobierno que es conducir, planificar y tomar decisiones" que den muestra de una acción institucional, añadió. En este sentido, que un director de Turismo diga lo que afirmó Zerbino es "todo lo contrario a lo que tiene que hacer" alguien que ocupa ese cargo, arremetió Pereyra.

"Esto no tiene nada que ver con ser gobierno u oposición; tiene que ver con las cosas que tenemos que cuidar todos los rochenses en cómo presentamos, defendemos y posicionamos nuestro departamento, y más un actor de gobierno (…) Asuman la responsabilidad de Gobierno. Parecería que después de un año, gran parte (de la actual administración) no asume con seriedad lo que es gobernar, lo toman como un hobby. Ser director, ser gobernante, es algo que te tiene que pesar todos los días y cargar con mucha responsabilidad y orgullo, porque estás defendiendo a los rochenses y al departamento. Por más vuelta que se le quiera dar, alguien que tenga responsabilidad de gobierno en ningún contexto puede hacer estas afirmaciones", arremetió el exintendente.

Por su parte, el edil frenteamplista Oscar Andrada expresó que los dichos de Zerbino "denotan una improvisación tremenda".

A entender del curul, se trata de un director de Turismo "que no sabe cuándo empieza a actuar el cuerpo de guardavidas a nivel departamental, que comprometió a trabajar en la costa solo hasta Punta del Diablo pero que era lamentable ir y ver las condiciones en las que estaba" y que "no cree en el trabajo de los informantes turísticos".

En este sentido, Andrada evaluó el desempeño de la Intendencia de Rocha (IDR) en la materia: "se quiso poner la carreta por delante de los bueyes y hoy se encontraron con que la realidad de llevar adelante la gestión de turismo no era tan fácil como llevar adelante una tienda o un hotel". Eso fue lo que le pasó a Zerbino, increpó, ya que él "maneja" al ente público como si fuera una empresa privada "con un objetivo netamente comercial y la IDR no es eso", manifestó el edil.

