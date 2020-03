Director de Salud de San José sugiere delivery para quienes realicen ollas populares

Locales

El Director de Salud de San José, Juan Antonio Atilio, sugirió que los vecinos que realicen ollas populares, envíen las viandas a domicilio.

Con respecto a evitar aglomeraciones de personas que van a retirar la comida, Atilio señaló: "¿Qué preferimos nosotros? que se registre a la gente que va a las ollas populares, hacer la comida en algún lugar y mandársela, como un delivery de la comida de la olla popular".

Atilio informó que el de las ollas populares fue uno de los temas abordados en la primera reunión del Consejo Deliberante Consultivo Interinstitucional en el día de ayer.

El Director de Salud dijo entrevistado en el programa Pipí Cucú (Mora Contenidos), conducido por Clara Gutiérrez, que "si bien el virus se instaló en Uruguay principalmente en la clase social media alta, preocupa que se expanda a los sectores más vulnerables del país".

"La idea se discutió. Es muy importante que no se genere un foco de diseminación del virus en las ollas populares", agregó.

Atilio señaló: "tenemos que tener cuidado porque esa es la fase que se nos viene", advirtió y agregó que "tenemos que cuidar mucho más a quienes son más frágiles en esta situación".

"No debemos circular por gusto y evitar aglomeraciones. Por eso me gustaría que no haya ollas populares y la gente siga recibiendo la comida en su casa", señaló.