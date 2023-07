Política

Director de OSE por el Frente Amplio: “Fue un error, pero no provocó daños; no es delito”

El director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, se manifestó este lunes tras la divulgación del video en el que se ve cuando integrantes del sindicato de la estatal prenden una bomba de humo dentro de la sede central, el pasado 13 de junio.

“Ni bomba ni cortinas de humo. Dentro del edificio y no fuera, fue un error. Una actividad sindical legítima que no provocó daños, no es delito. No amerita más que diálogo y que no se repita. Grave es la falta de agua potable, lo salado y proyectos millonarios que pueden fundir OSE”, escribió en su cuenta de Twitter Ortuño, quien dijo a Montevideo Portal que no acompañó la decisión del Directorio cuando se aprobó una investigación la semana pasada.

En esta línea, añadió que el “Gobierno sobredimensiona el hecho”, e insistió en que la protesta realizada por el sindicato fue legal: “Lo importante es otra cosa y esto no da para tanto”.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, informó este lunes que OSE presentará una denuncia en Fiscalía por lo ocurrido, y que deberá ser el Ministerio Público el que determine si hubo delito o no.

El presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), Federico Kreimerman, dijo en Desayunos informales (Canal 12) que el pasado 13 de junio se prendieron más de 30 bombas de ese tipo, la mayoría fuera del edificio central de OSE, ubicado en la calle Roxlo.

“La bomba de humo, que hubo como 30 ese día, se ve que esa es la única que quedó filmada por cámara de seguridad o la única que permite generar polémica. Fue una decisión del sindicato, a mí me toca representar al sindicato y no vamos a esquivar el bulto”, señaló el dirigente al ser consultado.

NI BOMBA NI CORTINAS DE HUMO. Una Actividad sindical legítima. No hubo delito ni daños. No amerita más que diálogo y que no se repita. Dentro del edificio y no fuera fue un error. Grave es la falta de agua potable, lo salado y proyectos millonarios que pueden fundir OSE. — Edgardo Ortuño (@OrtunoEdgardo) July 10, 2023

