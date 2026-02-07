Director de Mides fue denunciado por un funcionario por acoso laboral: qué dijo la cartera

Montevideo Portal
El director de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Nelson Villarreal, fue denunciado en los últimos días por presunto acoso laboral. La denuncia fue presentada por un funcionario del propio ministerio.
Según informó en primera instancia el semanario Búsqueda, el caso generó la apertura de actuaciones administrativas dentro de la cartera, en el marco de los mecanismos previstos para este tipo de situaciones. La publicación señala que la denuncia siguió los canales administrativos correspondientes dentro del Estado y no fue realizada en la Justicia.
Fuentes del ministerio consultadas por Montevideo Portal informaron que el proceso se está llevando adelante siguiendo los pasos y criterios establecidos para la función pública, que se aplican de la misma manera a todos los funcionarios.
Además, señalaron que la denuncia derivó en la actuación de una comisión bipartita, que analizará el caso y elaborará un informe al respecto. Luego, se desarrollará la investigación administrativa correspondiente para determinar eventuales responsabilidades.
Villarreal fue asesor de la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) entre 2005 y 2010, secretario de Derechos Humanos de Presidencia entre 2016 y 2020, y asesor de Derechos Humanos en Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo de 2022 a 2025.
