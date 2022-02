Director de Convivencia manifestó que es “preocupante” el allanamiento a Azul Fm

Política

Santiago González prefirió no expresarse sobre si la medida fue excesiva y dijo que habrá que esperar a que hable el fiscal de Corte, Juan Gómez.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, opinó este sábado en Subrayado sobre el allanamiento ocurrido en radio Azul Fm, hecho por el cual se mostró preocupado.

Consultado sobre lo ocurrido en la tarde de este viernes, González manifestó que “es un tema preocupante” y que hay “dos hechos a separar claramente”.

“El tema de fondo en el que hay que ser muy categórico. Tenemos un pensamiento estrictamente contrario a lo sucedido, filosófico y moral desde cualquier punto de vista. Como padre o ciudadano debemos ser muy claros y frontales de que a las conductas de este tipo le tiene que caer todo el peso de la ley”, dijo en referencia al caso de violación grupal en Cordón que investiga la Justicia.

Con respecto al allanamiento, dijo que no es “algo que me ponga contento o me parezca positivo”, pero que habrá que esperar al lunes cuando hable el fiscal de Corte, Juan Gómez.

Sobre el periodista Ignacio Álvarez, dijo que como ciudadano “va a hacer la presentación de su defensa, que es lo que corresponde porque” en Uruguay se vive en un estado de derecho.

González también fue consultado si la medida de allanamiento fue “excesiva”, a lo que el jerarca prefirió no expresarse explícitamente.

“Dejemos que las horas pasen porque es muy sobrecaliente, dejemos al fiscal hablar. Que pasen las horas que a veces es lo mejor para aclarar la situación. Seguir aportando puntos de vista no es para el momento actual, sí creo que nos lleva a una reflexión muy importante de fondo. En cualquier hecho, en cualquier momento, una violación, sea esta o cualquier otra, nos debemos como país un debate, como familia, como sociedad. De los límites, de los valores, de lo que está bien y lo que está mal. Con respecto a lo otro, dejemos que pasen estos días, que lentamente se va a ir acomodando", insistió el jerarca.

