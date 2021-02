Director de Convivencia del Min. del Interior, Santiago González, dio positivo de COVID

Locales

A guardarse y que no sea nada

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, informó este miércoles que tiene coronavirus.

"Hace unos minutos me dieron el resultado del hisopado que se me realizó. El mismo dio positivo para Covid-19 y más allá de algunas molestias y fiebre me encuentro muy bien", escribió González en su cuenta de Twitter y agradeció la "preocupación de tanta gente y los deseos de pronta mejoría".

El viernes pasado González estuvo en Rivera, donde visitó la cárcel de Cerro Carancho. Allí estuvo en contacto, entre otros, con el subdirector de la prisión, que al día siguiente sería diagnosticado con coronavirus.

Por esta visita, también está en cuarentena Luis Mendoza, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

