Director de Canelones: picudos rojos pueden causar pérdida de una especie de palmeras

La Dirección de Patrimonio de la Intendencia de Canelones alertó días atrás sobre la aparición de Picudos Rojo (Rhynchophorus ferrugineus), escarabajos pertenecientes a la familia de los gorgojos, que se alimentan de palmeras hasta secarlas y matarlas.

Hasta el momento este tipo de insectos no habían sido registrados en Uruguay ni en otros países de América del Sur y hasta el momento la plaga mató más de 180 palmeras Phoenix Canariensis en Canelones.



En diálogo con Montevideo Portal, el director de Patrimonio de Canelones, Federico López, informó que se empezaron a enterrar palmeras con cal viva con el fin de que no se propague, pero de todas formas ya se detectó la plaga en otros departamentos como Montevideo y Florida.

“En el Hospital de Ojos Saint Bois espanta. Hay como diez palmeras muertas. Además, hay una fila muy larga de varios kilómetros de palmeras en la ruta 5 vieja que abarca parte de Canelones y Florida. Cruza el Río Santa Lucía. Encontramos muchas palmeras afectadas del lado de Canelones y de Florida”, alertó el jerarca.

López explicó a Montevideo Portal que el tipo de palmeras que están siendo atacadas fueron plantadas como “paisaje cultural” en épocas que era común hacerlo, por lo que no son autóctonas. Sin embargo, la preocupación es importante.

“Ahora está en una situación de letargo por el proceso biológico natural del insecto. Pero en primavera se transforma en adulto y sale de los capullos. En primavera al cambiar la temperatura, este tipo de insecto que mata a la palmera va a volar y ocupar otras palmeras. Son insectos que tienen la capacidad de volar cinco kilómetros por día. Se puede desarrollar en el territorio mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. Esta semana ya tenemos más de 20 ya registradas. No es que se esté esparciendo, lo que estamos viendo son los síntomas de las palmeras. A veces pasamos por un lugar y las palmeras están bien, pero a la semana empiezan a mostrar notorios síntomas de mortandad”, dijo López.

El jerarca relató que lo que ocurre es que el insecto pone el huevo, la larva se mete adentro de la palmera y empieza a comer la corona, produciendo que las hojas se sequen y la planta muera.

“El área de dispersión según el relevamiento que hicimos el área de dispersión son 400 kilómetros cuadrados. Este tipo de insecto afecta a otros cinco tipos de palmeras exóticas también, aunque no hemos encontrado ninguna afectada. No lo podemos confirmar, pero hay sospechas de algunos biólogos que hemos consultado que también podría pasarse a palmeras autóctonas (Butia, Trithrinax y Arecastrum). Eso sería una catástrofe. El problema es que al no ser autóctono el insecto, no tenemos referencia de la dimensión. Lo que sí te digo es que podemos estar frente a la pérdida total de la Phoenix Canariensis. Corremos el riesgo de perder una especie, de su extinción”, aseguró el director.

En todo el territorio de Canelones hay ciento de miles de este tipo de palmeras, informó López, que reclamó que Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tome medidas.

