Política

Director de Ancap “auguró” que en mayo no subirán los precios de los combustibles

El director de Ancap, Richard Charamelo, aseguró este martes que en el ente público son “optimistas” de que al final de este mes se pueda dar la posibilidad de evaluar alguna baja en los precios del combustibles y que tanto el gobierno como el Poder Ejecutivo intentó todas las formas de no trasladar los precios

“Toda baja que se produzca en la materia prima, en este caso en el petróleo, es bienvenido porque son números auspiciosos que pueden ayudar por lo menos a no subir y a contribuir a no generar endeudamiento para la empresa y porque no bajar el precio del combustibles si es que la baja se mantiene acentuada”, indicó en diálogo con radio Monte Carlo.

“Vamos a ver este mes cuánto de todo esto afecta a la paramétrica y veremos cuál termina siendo el resultado final”, agregó.

Consultado sobre la espalda financiera de Ancap, que permitió no aumentar el precio de los combustibles en algunos meses, Charamelo respondió que “está ahí” y que depende de “muchas cosas”. “Ventas mensuales, cantidad de barriles de petróleo que se hayan encargado, promedio del precio que se pague por esos barriles. Depende de mucha cosa, pero por ahora la hemos venido llevando y creo que este mes no va a ser la excepción y auguramos que no haya subas”, expresó.

Finalmente, opinó: “Al contrario somos optimistas en que se pueda dar por lo menos la posibilidad de evaluar alguna baja, tomando en cuenta la espalda que podamos tener en el momento de cerrar los números que son en estos días”.