Director de Aduanas denunciará a “Santo y Seña”. Fiscal de Corte envió archivo del programa a Fiscalía

Enrique Canon, titular de la Dirección Nacional de Aduanas, dijo este jueves que emprenderá acciones legales contra el programa "Santo y Seña", que conduce Ignacio Álvarez y se emite por Canal 4.

En su edición del pasado miércoles, un funcionario de Aduanas denunció que Canon lo acusó de obligarlo a clausurar procedimientos. Este jueves, y según informa Telemundo, el jerarca sostuvo que "el funcionario miente y el programa está armado de tal manera que se presta a esa mentira".

Canon añadió que la denuncia, que está a estudio del ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, es por las expresiones sobre su integridad moral. "Que hay contrabando en el Uruguay, me parece que no es un secreto. Ese es el delito, nosotros estamos para tratar de combatirlo en todo lo que podemos", explicó.

Además, apuntó que envió copia del programa al Tribunal de Ética Política del Frente Amplio.

En la tarde del jueves, además, Jorge Díaz, fiscal de Corte, expuso en su cuenta de Twitter que envió una copia del programa del miércoles a la Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos, para que investigue si existen irregularidades en la gestión de Canon al frente de Aduanas.

