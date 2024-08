Política

Diputados oficialistas debían pedir prórroga para votar Ley de Medios, pero no la pidieron

Montevideo Portal

Se debió levantar la sesión del tratamiento de la Ley de Medios en la Cámara de Diputados en la noche de este martes.

Fuentes políticas explicaron a Montevideo Portal que la sesión terminaba a las 20:00, por lo que debería haberse votado una extensión para continuar. No obstante, los legisladores se dieron cuenta a las 20:04, por lo que, por reglamento, debieron levantar la sesión.

“Podemos tener la voluntad de aprobar esto, pero estamos fuera del reglamento. Esto se debió haber votado antes de las 20:00, por tanto desde nuestro punto de vista la sesión se debe levantar”, manifestó en la transmisión el diputado frenteamplista Carlos Varela.

En diálogo con Montevideo Portal, Varela sostuvo: “Es obvio que el Frente Amplio no iba a pedir la hora porque no le interesaba que se votara lo que se estaba tratando, era una responsabilidad de los coordinadores de las distintas fuerzas que integran la coalición, pero se distrajeron”.

Así, la presidenta de la cámara, Ana Olivera (del Frente Amplio), aclaró que no lo hizo “por gusto”. “El error fue mío. Lamento que no me hayan informado a tiempo, lo digo con sinceridad”, manifestó.

El tema se retomará este miércoles 7, cuando termine la sesión que votará la Rendición de Cuentas, alrededor de las 20:00, según supo Montevideo Portal.

A continuación, se puede ver el momento en que se decide levantar la sesión:

