Diputados de EE. UU. piden a Blinken investigar a Almagro por “faltas éticas” en la OEA

Un grupo de congresistas estadounidenses del Partido Demócrata escribieron una carta al Secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, pidiendo investigar de forma exhaustiva a Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, según informaron The Associated Press y MVD Noticias.

La carta, suscrita por ocho representantes demócratas, también está dirigida al embajador de EE. UU. ante la OEA, Francisco Mora, y surge a raíz de la investigación independiente que ya se lleva adelante a partir de la información que trascendió en marzo, que apuntaba que el diplomático uruguayo viajó más de 30 veces con una subordinada con la que mantuvo una relación sentimental.

“Pensamos que los organismos multilaterales juegan un rol crucial en la diplomacia internacional, facilitando una plataforma para el diálogo constructivo y la cooperación, para ayudar a avanzar en objetivos comunes, como la defensa de las instituciones democráticas y los derechos humanos, la promoción de la paz y la seguridad y la lucha contra la corrupción, entre otros objetivos. Para lograr cumplir efectivamente con esa misión, el liderazgo de estas organizaciones debe cumplir con estándares básicos en materia ética y tiene que ser responsable por cualquier mala conducta que pueda debilitar la legitimidad o socavar la misión de las organizaciones sobre las que presiden”, comienza diciendo la carta dirigida a Blinken.

Por estas razones, dicen los legisladores estadounidenses, es que “Estados Unidos y sus homólogos regionales están apoyando una investigación independiente sobre los recientes alegatos de quebranto ético y mala conducta que podrían haber sido cometidos por el secretario general de la OEA, Luis Almagro”. Señalan que la inquisitoria en curso dentro de la OEA es “un paso constructivo hacia una mayor rendición de cuentas”, pero que no es suficiente.

“Sentimos que esta investigación es insuficiente en su alcance. De hecho, varias otras acusaciones altamente creíbles, que involucran actos delictivos mucho más atroces y dañinos, han llamado nuestra atención. Creemos que es imperativo que la administración [de Joe Biden] apoye de inmediato las investigaciones sobre estas denuncias adicionales”, apuntan.

En la misiva, los parlamentarios señalan varios casos de presuntas faltas éticas cometidas por el excanciller uruguayo en su rol como titular de la OEA.

La primera de ellas indica que, en 2018, en la “ya extinta” Misión contra la corrupción y la impunidad en Honduras (Maccih, por sus siglas en inglés), financiada por la OEA, oficiales de alto rango renunciaron a sus cargos y públicamente acusaron a Almagro de “abandonar la misión y socavar su trabajo”, en un momento en el que estaba enfrentando serios ataques y se veían impedidos de continuar su trabajo por el partido gobernante en el país caribeño. “Oficiales de la Maccih también afirmaron que el señor Almagro tenía un ‘pacto de impunidad’ con el controversial expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien ahora está en una cárcel de Manhattan esperando un juicio por tráfico de drogas y armas”, indican.

El segundo punto señala que, en octubre de 2019, Almagro y otros altos jerarcas de la OEA hicieron declaraciones señalando que hubo fraude electoral en los comicios presidenciales de Bolivia, “un argumento que incitó a una mayor crisis política y forzó la remoción del presidente electo del país [Evo Morales]”.

“Estudios de varios expertos refutaron los alegatos de fraude, lo que llevó a miembros de la OEA y a integrantes del Congreso de EE. UU. a llamar a una investigación independiente sobre las declaraciones de la OEA. Sin embargo, el señor Almagro ignoró estas apelaciones y se enfrascó en ataques ad hominem contra los autores de estos estudios, así como contra The New York Times, cuando publicaron los resultados de un nuevo informe”, expresaron los legisladores.

En otro de los puntos explicaron: “En 2020, el señor Almagro se negó abruptamente a renovar el contrato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, a pesar de que los comisionados de la CIDH habían decidido por unanimidad extender su mandato. La decisión de Almagro fue denunciada por líderes de derechos humanos y caracterizada como un ataque a la ‘independencia y autonomía’ de la comisión por parte de los propios miembros de la CIDH”.

Por otra parte, apuntan que Almagro despidió, en 2020, al director del Departamento de Democracia Sustentable y Misiones Especiales de la OEA, Steven Griner, “cuya carrera en la OEA abarcó 27 años, y quien era ampliamente considerado un destacado y habilidoso profesional”.

“Parece que la decisión de despedir a Griner fue impulsada por una queja hecha por un jerarca estadounidense nombrado por el presidente [Donald] Trump. El Tribunal Administrativo de la OEA falló a favor de la vuelta de Griner”, puntualizaron.

“Cada instancia de supuesta irregularidad citada anteriormente es extremadamente preocupante y podría, por sí sola, proporcionar motivos suficientes para sancionar al señor Almagro y destituirlo de su cargo. La reputación de la OEA ya se ha visto significativamente dañada como resultado de la controversia en torno a cada una de estas alegaciones”, manifiestan los demócratas.

“Con el fin de ayudar a restaurar por completo la credibilidad y la reputación de la OEA en la región, le pedimos respetuosamente que instruya al nuevo representante de los Estados Unidos ante la OEA para que use su voz y voto para apoyar investigaciones independientes adicionales sobre estos presuntos casos de irregularidades por el secretario general de la OEA. Como el mayor contribuyente financiero de la OEA, nuestro Gobierno debe garantizar que el liderazgo de la organización siga siendo totalmente responsable de cualquier violación de las reglas de ética de la organización y de los principios que guían su misión”, concluyeron.

Los legisladores firmantes de la carta a Blinken son: Henry Hank Johnson, de Georgia; Susan Wild, de Pensilvania; Cori Bush, de Misuri; Ihan Omar, de Minnesota; Jan Schakowsky, de Illinois; Ayanna Pressley, de Massachussets; Rashida Tlaib, de Michigan, y Eleanor Holmes Norton, de Washington D.C.

El propio Johnson, al compartir su carta, agradeció a sus colegas su “liderazgo en este importante asunto”.

