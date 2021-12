Diputados de Cabildo proponen cerrar el Inisa y construir cárcel PPP para adolescentes

Política

Eduardo Lust dijo que se invierten US$ 54 millones al año para 270 personas “que no comen, no se bañan, no se rehabilitan: los torturan”.

Montevideo Portal

Diputados de Cabildo Abierto plantearon este lunes la necesidad de cerrar el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), que se encarga de la rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley, y que el Estado se asocie con un privado para reducir los costos que genera el sistema.

El diputado Eduardo Lust, de Cabildo, definió el Inisa como “una cooperativa de la ineficacia y el despilfarro” y recordó que él no votó el presupuesto del organismo, que está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y que ya ha propuesto “cerrar el Inisa”.

“Voy a invitar al ministro a que piense en cerrar el Inisa”, dijo el legislador en la comisión general de Diputados, durante la comparecencia del directorio del Inisa y del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema.

El diputado recordó “denuncias que se hicieron en los períodos del Frente Amplio y se reiteran en el período de la actual dirección”, que es presidida por Rosanna De Olivera, dirigente de Cabildo Abierto. “El Sindicato Único del Inau (Suinau) denunció el estado calamitoso del Inisa, donde la habitabilidad es indigna, con paredes que no dan confort ni seguridad, humedades que se combinan peligrosamente con instalaciones eléctricas vetustas, presencia de plagas que aumenta el grado de contaminación y el peligro sanitario para todas las personas”, dijo Lust, quien puntualizó que “estas denuncias se hicieron en el período del Frente Amplio y se reiteran en el período de la actual dirección, aunque con menor intensidad”.

En ese sentido reivindicó el trabajo del actual directorio. “Veo notorias mejoras. Obras que se están realizando. Obras que ya terminaron y que todos vimos en la exposición fotográfica que hizo la presidente del Inisa, cuando comenzó su comparecencia”, agregó.

“¿Por qué digo que el Inisa hay que cerrarlo? Primero, porque desde que nació, la gente está hablando mal del Inisa. Habla mal del Inisa la prensa, hablan mal del Inisa todos los partidos políticos sin excepción. Cuando estaba el Frente Amplio, los partidos de la oposición. Ahora que está la oposición, el Frente Amplio. Hablan mal los funcionarios, hablan mal los internados, hablan mal los familiares de los internados, habla mal la Institución Nacional de Derechos Humano, habla mal el director del sistema carcelario, que hizo un informe. Vienen las organizaciones internacionales y hablan mal del Inisa. O sea, todo el mundo habla mal del Inisa. Entonces, si todo el mundo habla mal del Inisa, es difícil que todo el mundo se equivoque. Pero es raro que todo el mundo coincida en que es lo peor del sistema uruguayo, que no consigue ni un objetivo”, sentenció.

Lus presentó entonces un informe sobre la alimentación que reciben los 265 ó 275 jóvenes internados (el diputado manejó ambas cifras durante su comparecencia). “Pregunté quiénes comen en el Inisa. A partir de esta administración comen los jóvenes y el personal que los atiende, y a partir de esta administración no come más la guardia del Ministerio del Interior”, aclaró.

“¿Qué comen?”, se preguntó luego. “Entonces, veo que comen 1.100 kilos de fideos por mes, 265 jóvenes más la gente que lo auxilia; vamos a decir 400 [personas]. 1.000 kilos de arroz por mes, 700 kilos de harina por mes, 1.000 litros de aceite por mes, 900 litros de pulpa de tomate por mes, 1.100 kilos de azúcar por mes, 10.350 litros de leche por mes. 265 jóvenes: 11.448 huevos. Deben de tener el hígado explotado. 5.850 kilos de pan. Si yo tengo sobrepeso, estos chicos deben de ser obesos. 6.300 kilos de fruta. 9.000 kilos de hortalizas y 6.075 kilos de carne en un período. 1350 kilos de carne por semana. Toda esa enorme cantidad de comida para 265 chicos y los guardias, la gente que los ayuda. La verdad es que no me explico esto”, se respondió Lust.

El legislador destacó que el Inisa “tiene un presupuesto de 54 millones de dólares por año; 270 millones de dólares por período de gobierno; 17.000 dólares por joven por mes; y cada preso en Uruguay cuesta 780 dólares”. Tras destacar estas cifras, Lust dijo que “al Inisa hay que cerrarlo mañana”.

En ese sentido, pidió poner en marcha un proyecto de Participación Pública Privada (PPP). “Ya hay que poner en marcha una PPP”, dijo Lust, y destacó que la PPP de la cárcel de Punta de Rieles “cotiza en bolsa”.

“Se construyó una cárcel modelo con 1960 plazas. 100 dormitorios individuales. 100 habitaciones con cama individual y baño. El sector privado construye y mantiene durante 20 años el recinto y sus servicios básicos mientras que el Estado se hace cargo de la seguridad, la salud y los programas de rehabilitación. El proyecto pone en prioridad la actividad educativa, laboral y social de los internos. Costó 900 millones de dólares. Acá tenemos 260. Si las matemáticas no fallan, va a costar 20 millones, si no roban”, dijo, y agregó: “Si administramos bien, hacemos una PPP

Además, recordó que los inversores vendieron “el 85% de las acciones de la cárcel de Punta de Rieles a un fondo de inversión”.

El diputado Álvaro Perrone, también de Cabildo Abierto, expresó en sala una posición coincidente con la de Lust y lo manifestó luego en Twitter.

Amiguismo, despilfarro, desidia, cientos de familiares, 54,5 millones de dólares al año para atender a 600 adolescentes, ese es el Inisa que recibimos, vamos a proponer con @LustEduardo cerrarlo y llamar a iniciativa privada. — Alvaro Perrone 5??1??0?? (@APerrone510) December 20, 2021

El fracaso

“Del fracaso anterior no somos responsables”, dijo Lust en sala. “Los fracasados están acá todos rodeándome: el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Independiente. Es el grupo de los fracasados. Y después está el grupo de los que no fracasamos, porque no tuvimos oportunidad de fracasar. Capaz que en dos años fracasamos”, dijo Lust.

“Los no fracasados decimos: señor ministro Lema e integrantes del directorio del Inisa, tienen que pensar que si tienen 270 millones de dólares por quinquenio, y cada joven les sale 16.000 dólares por mes, los inversores extranjeros que el presidente quiere traer van a venir corriendo, a hacer lo mismo por 2.000 dólares”, aseguró.

“Porque tenemos información de que en países latinoamericanos, un joven en formación sale 600 dólares, 700 dólares. Y acá en Uruguay un preso en esa cárcel ultramoderna sale US$ 800”, concluyó.

Luego dijo que “el Inau tiene 80 directores” y que “se reclama más presupuesto”. En cuando a ese aspecto, sentenció: “No hay que darles; hay que sacarles”.

“El dinero para los asentamientos está acá. Le sacamos a los colonos de manera inconstitucional, cuando la plata está acá: 10.350 litros de lecha para 265 personas. La leche alguien se la lleva. Esa es la realidad, porque no creo que la tiren”, agregó.

“Acá hablamos 54 millones dólares para 216 personas que no comen, no se bañan, no se rehabilitan, no hacen deporte, no ven a los familiares, los torturan. Una cosa inexplicable”, dijo al cierre de su exposición.

La sesión luego se suspendió por la fuga de un adolescente de uno de los centros y heridas sufridas por otro.

Para el Frente Amplio, estos son sucesos que ocurren a diario.



Montevideo Portal