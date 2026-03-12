Diputados aprobó crear investigadora sobre María Dolores: quiénes la votaron y cómo será

Política

Luego de tres intentos fallidos, la oposición logró reunir los votos necesarios en la Cámara de Representantes para crear una comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).

La iniciativa había sido postergada en varias oportunidades, pero finalmente avanzó gracias al apoyo de Cabildo Abierto, cuyos dos diputados —Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita— se sumaron al resto de los diputados del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente e Identidad Soberana para alcanzar la mayoría necesaria.

En diálogo con Montevideo Portal en setiembre de 2025, Perrone había opinado que los partidos de la oposición estaban haciendo “lo correcto” al presentar una denuncia penal sobre la adquisición de los campos, pero que a esa altura no tenía “sentido” la creación de la investigadora.

La comisión tendrá 11 integrantes y trabajará durante 90 días para analizar el proceso de compra de la estancia, un campo de unas 4.000 hectáreas ubicado en Florida, adquirido por el Instituto Nacional de Colonización por unos US$ 32,5 millones.

La denuncia que dio origen al caso fue presentada por el colorado Juan Martín Jorge, quien cuestionó distintos aspectos del procedimiento utilizado para concretar la adquisición. Entre otros puntos, la oposición plantea dudas sobre el quórum con el que votó el directorio del INC, la existencia de presupuesto para la compra, posibles irregularidades en expedientes e informes jurídicos y un eventual conflicto de interés de algunos directores que eran colonos.

Antes de llegar al plenario, el tema fue analizado por una comisión preinvestigadora, que produjo dos informes: uno en mayoría —con integrantes del Frente Amplio— que consideró que no era necesario crear la investigadora, y otro en minoría que recomendó avanzar con la investigación parlamentaria.

La discusión sobre el tema llevaba varios meses de idas y vueltas en Diputados, con votaciones postergadas por distintos acuerdos políticos entre los partidos. Con los votos finalmente asegurados, la Cámara baja dará luz verde a la investigadora, que buscará determinar si hubo irregularidades en la compra del predio por parte del organismo estatal.

