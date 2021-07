Política

Diputado sobre referéndum contra LUC: “Dicen que no hubo debate, pero el 70% se mantiene”

El diputado nacionalista y coordinador de Aire Fresco, Pedro Jisdonian, se reunió este lunes con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en donde hablaron del presente de la agrupación, de la gestión de la pandemia, de la actualidad legislativa y del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).

En cuanto a ese último tema, Jisdonian expresó que están a la espera del conteo y la validación de las firmas, pero que continúan sosteniendo que la LUC "es una ley muy buena".

"Al contrario de lo que puede pensar el Frente Amplio, nosotros no nos vamos a detener. No nos va a paralizar lo que puede ser un referéndum por la LUC. Nosotros la vamos a defender como corresponde y entendemos que el gobierno tiene que seguir y no se puede poner a debatir una ley que ya se debatió y que fue lo que nos comprometimos en campaña. La LUC plasma lo que era el programa de gobierno", aseguró el diputado.

Agregó que están convencidos de que es una ley buena porque más del 70% de la LUC "va a quedar como está". "Eso demuestra que el Frente Amplio, en 15 años, actuó con desidia y con incapacidad para interpretar lo que era el sentimiento popular, porque son un montón de leyes que el Uruguay necesitaba", opinó.

"Ahora dicen que no hubo debate, pero bien que el 70% de la ley la dejan igual, ya que eran cosas necesarias que el gobierno de FA en 15 años no lo hizo", agregó Jisdonian.

En tanto, expresó que la "mejor prueba" de que los artículos de la LUC "son buenos" es que hace un año que está vigente "y no se ha dado ningún caso de desalojo exprés ni de abuso policial", sostuvo el legislador, quien se reunirá este martes con el secretario de presidencia, Álvaro Delgado.