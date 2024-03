Diputado paraguayo argumenta contra “temas de género”, aunque confiesa “sexo con travesti”

Curiosidades

En las últimas horas, la argumentación del diputado paraguayo Jatar Oso Fernández se hizo viral dentro y fuera de su país. Los dichos del legislador fueron rechazados por el colectivo LGBTI+ y considerados también como contradictorios.

Según consigna el periódico asunceno ABC Color, la controvertida alocución de Jatar se produjo durante una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la que la diputada colorada Rocío Abed propuso que se eliminara la palabra género del nombre de una de las comisiones (Comisión de Equidad Social y Género). En ese momento, el legislador del partido Concertación Nacional intervino en favor de la iniciativa.

“Yo también en algún momento de mi vida he tenido una relación sexual con un travesti, y no tengo miedo de decirlo”, confesó Jatar, y sus declaraciones fueron sucedidas por un general y sonoro murmullo.

“Yo lo hice por decisión propia cuando era mayor de edad y nadie me obligó”, prosiguió.

Posteriormente, el legislador pidió a todos los presentes que dejaran de lado la “hipocresía” y fueran sinceros: “Todos dicen ‘vamos a aceptar el homosexualismo, el travestismo’. No hay ningún problema con eso”.

"Yo tuve sexo con un travesti. Pero sé muy bien cuál es mi sexualidad y estoy muy bien casado con una hermosa esposa"



Jatar "Oso" Fernández, diputado paraguayo. pic.twitter.com/JqVCWHEFRZ — BLENDER (@estoesblender) March 6, 2024

Luego, sostuvo su alegato con un ejemplo que posteriormente generaría rechazo.

“Si un compañerito de su hijo de 12 años es homosexual, ¿le van a traer en sus casas para que haga un pijama party? ¿Le van a tener todo el día con su hijo?”, planteó. “Quiero ver la cara de hipocresía de ustedes y a ver quién tiene huevos para decir lo que yo digo. Pero yo sé bien cuál es mi sexualidad. Estoy bien casado con una hermosa esposa”, agregó.

“El hombre no puede ser mamá y la mujer no puede defender a un hombre cuando hay un conflicto en que hay que cuidarlo, y [lo digo] con mucho respeto hacia mis amigos homosexuales, hacia las personas que tienen otras tendencias. No hay ningún problema, pero la familia se compone por un hombre y una mujer. Homosexualismo es la muerte de la persona misma, porque no puede procrear con su misma sangre”, destacó en medio de aplausos de la sala.

Finalmente, la propuesta defendía por Jatar se aprobó y la comisión pasó a denominarse Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos entre el Hombre y la Mujer.

Reacciones de rechazo

Yren Rotela, mujer trans y luchadora por los derechos humanos, calificó como “bochornoso” lo expresado por el legislador.

“A nadie le interesa la vida privada de nadie. Nos coloca a los travestis como objetos, siendo que somos personas con derechos”, expresó en declaraciones recogidas por el citado periódico.

“Es sumamente grave, sigue colocando, quizás en otro vocabulario, de que nosotras somos el problema; no nos colocan a nosotros como víctimas”, lamentó.

“Vergonzoso, un discurso de odio. A mí me entristeció mucho. No me hago la víctima, pero hoy soy una persona empoderada y no voy a dejar que pisen mis derechos”, criticó.