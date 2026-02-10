Política

Diputado mostró que más del 80% de las hectáreas de María Dolores están “vacías”

El diputado colorado Carlos Rydstrom subió un video a redes sociales este lunes en el que contrastó los avances en la estancia María Dolores —que, según el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, andaba “volando”— y afirmó que más del 80% de las hectáreas aún están vacías.

“Encontramos que de las 4.400 hectáreas, 3.600 están vacías, mientras que en las 800 hectáreas a manos de las gremiales lecheras sí vemos avances y producción”, explicó Rydstrom.

El diputado sostuvo que de los 16 tamberos prometidos en 2025, “no hay ni vistas”.

En ese sentido, explicó que “mientras que el gobierno no para de crear impuestos y subir tarifas, es claro que la necesidad de dinero está”, pero que en María Dolores “la plata está enterrada”.

“Hay que invertir en la gente de campo, pero no hay que enterrar la plata de los uruguayos en los inmuebles. Durante esta sequía —o inclusive durante todo el año— hay más de 1.000 tamberos colonos que podrían estar recibiendo más asistencia técnica y mejores apoyos. Mientras tanto, el gobierno decidió hacer un homenaje comprando tierra para dejarla abandonada de esta manera”, concluyó Rydstrom en el video.

Asimismo, puntualizó que “se perdió la oportunidad de arrendar las hectáreas que aún no están trabajadas”, dejando un resultado “pésimo”, y subrayó que Colonización “debería centrarse en la tecnología y la capacitación”.

