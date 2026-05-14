Diputado fue a trabajar en un Tesla Cybetruck, no tenía patente, y volvió a Jujuy en grúa

Montevideo Portal

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, quedó en el centro de la polémica tras protagonizar un episodio inusual con su camioneta Tesla Cybertruck.

El vehículo fue visto este miércoles en una de las cocheras del Congreso argentino, donde estaba sin patente.

"Cybertruck"



Porque un diputado nacional llegó al Congreso argentino con una Cybertruck: se trata de Manuel Quintar, de LLA. pic.twitter.com/jQTVLVdULI — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 14, 2026

Según informó La Nación, eso fue advertido por la oposición política y, tras esto, el diputado libertario movió el vehículo hasta un estacionamiento próximo al Parlamento.

En tanto, este mismo jueves, fue subido a una grúa para ser trasladado por esa vía hasta la provincia de Jujuy, de donde es oriundo el representante de La Libertad Avanza.

#EstoPasaAhora

??Congreso (BsAs): El diputado Manuel Quintar pidió un transporte tipo "plancha" para retirar su Tesla Cybertruck.

??Quintar quedó ayer en medio de la polémica por haber ingresado al estacionamiento del Congreso con su pick-up eléctrica sin patente.

??El trámite… pic.twitter.com/RFPx9Uqm7w — Autoblog Argentina ?????? (@autoblogar) May 14, 2026