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Diputado fue a trabajar en un Tesla Cybetruck, no tenía patente, y volvió a Jujuy en grúa

Manuel Quintar de La Libertad Avanza quedó en el centro de la polémica por el uso del vehículo en infracción.

14.05.2026 14:12

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El diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, quedó en el centro de la polémica tras protagonizar un episodio inusual con su camioneta Tesla Cybertruck.

El vehículo fue visto este miércoles en una de las cocheras del Congreso argentino, donde estaba sin patente.

Según informó La Nación, eso fue advertido por la oposición política y, tras esto, el diputado libertario movió el vehículo hasta un estacionamiento próximo al Parlamento.

En tanto, este mismo jueves, fue subido a una grúa para ser trasladado por esa vía hasta la provincia de Jujuy, de donde es oriundo el representante de La Libertad Avanza.

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