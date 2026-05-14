Diputado fue a trabajar en un Tesla Cybetruck, no tenía patente, y volvió a Jujuy en grúa
Manuel Quintar de La Libertad Avanza quedó en el centro de la polémica por el uso del vehículo en infracción.
Generando audio…
14.05.2026 14:12
Montevideo Portal
El diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, quedó en el centro de la polémica tras protagonizar un episodio inusual con su camioneta Tesla Cybertruck.
El vehículo fue visto este miércoles en una de las cocheras del Congreso argentino, donde estaba sin patente.
"Cybertruck"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 14, 2026
Porque un diputado nacional llegó al Congreso argentino con una Cybertruck: se trata de Manuel Quintar, de LLA. pic.twitter.com/jQTVLVdULI
Según informó La Nación, eso fue advertido por la oposición política y, tras esto, el diputado libertario movió el vehículo hasta un estacionamiento próximo al Parlamento.
En tanto, este mismo jueves, fue subido a una grúa para ser trasladado por esa vía hasta la provincia de Jujuy, de donde es oriundo el representante de La Libertad Avanza.
#EstoPasaAhora— Autoblog Argentina ?????? (@autoblogar) May 14, 2026
??Congreso (BsAs): El diputado Manuel Quintar pidió un transporte tipo "plancha" para retirar su Tesla Cybertruck.
??Quintar quedó ayer en medio de la polémica por haber ingresado al estacionamiento del Congreso con su pick-up eléctrica sin patente.
??El trámite… pic.twitter.com/RFPx9Uqm7w
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]