Diputado del MPP: “Graciela Bianchi es una mala persona, es un ser ruin lleno de odio”

Un diputado reelecto del Movimiento de Participación Popular, que confesó provenir de una familia de tradición blanca, apuntó fuertemente este lunes contra la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi.

Sebastián Valdomir, del Espacio 609, fue consultado por las últimas declaraciones de la dirigente blanca que calificó a Mujica como “moribundo”, entre otras declaraciones fuera de tono que ha tenido la legisladora a lo largo este periodo, incluso publicando noticias a sabiendas falsas.

“Graciela Bianchi es una mala persona. Es un ser ruin, lleno de odio. Lo que más me indigna o lastima es que sus compañeros de partido no la condicionen o salgan a desmarcarse. Porque no creo que lo piensen. Pero ayer vi al subsecretario de Interior [Pablo Abdala] y tampoco condenó lo que dijo”, afirmó Valdomir entrevistado por Se arregla el mundo (Fipo TV).

E insistió: “Yo vengo de una familia blanca. Sé que no piensan lo mismo. Es un ser político sin pasado, sin futuro. Y el papel que tiene es emitir este tipo de mensajes de odio. Instaría a que la gente viera las cosas que escribe, cómo se ha conducido con periodistas, con analistas. Me parece es un ser ruin, una mala persona. Yo entiendo que para ser buen político hay que ser buena persona. Te podés equivocar, pero ¿ser jodido. [...] Es un personaje que no aporta nada, en definitiva”.

