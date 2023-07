Diputado del Frente Amplio por Colonia comparó al senador Da Silva con “un simio”

Política

Tras los dichos realizados por el senador Sebastián Da Silva en Colonia el pasado sábado, donde participó de una reunión de las mesas departamentales de jóvenes del Partido Nacional, fueron varias las reacciones desde la oposición que cuestionaron las expresiones del senador blanco.

Durante su discurso, Da Silva reflexionó de cara a las elecciones de 2024 que “hay lugares a donde el Partido Nacional no llega y el blanco es rechazado”, por lo que es necesario encarar la campaña electoral con una coalición fuerte.

En esta línea, llamó a los jóvenes a militar con el Partido Colorado, el Partido Independiente y con Cabildo Abierto: “Sepamos que hay un alambrado grande que divide a la gente de bien del Frente Amplio de Fernando Pereira y de Marcelo Abdala”.

En respuesta, el diputado del FA por Colonia Nicolás Viera fue uno de los que cuestionó las declaraciones de Da Silva y lo comparó con un “simio”.

“Estimados Nahuel Morosi (presidente de la Juventud del PN en Colonia) y Mario Colman (diputado del PN por el departamento), de saber que traían a un simio, nos hubiéramos preparado para tirarle unos caramelitos. Quiero creer que ustedes no piensan igual, porque no veo desmarque. Me apena por ustedes, una linda actividad y que trascienda esto”, cuestionó Viera.

Otros dirigentes que también cuestionaron al legislador blanco fueron Martín Vallcorba (asesor del senador Mario Bergara), el exinspector general de Trabajo Gerardo Rey y el secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, entre otros.

“Realmente sorprende como un senador, y una de las principales voces del Partido Nacional en el Parlamento, insulta y falta el respeto a más del 40% de los uruguayos. Y hace poco decía: ‘Parece que Fernando Pereira tiene una Caterpillar para cavar la grieta’. Háblame de grieta…”, escribió Vallcorba.

Legnani, por su parte, apuntó: “Después del lío con España, el otro vocero oficial sintió que estaba quedando atrás y salió con el ‘alambrado’ y ‘gente de bien’. Penoso que con los disparates que dicen ambos, tengan muchísimo más cobertura mediática, que otro montón de legisladores serios de su partido”.

