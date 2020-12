Diputado de Rocha elevó una carta a Cipriani ante “decadencia” de los servicios de salud

Política

El diputado de Rocha por el Frente Amplio Gabriel Tinaglini elevó una carta este miércoles al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, ante la situación del área de salud pública en el departamento en época de pandemia. El legislador asegura en la carta que el departamento de Rocha viene sufriendo un "recorte presupuestal" y que la "supuesta optimización de recursos" que el gobierno manifestó "ha significado dificultades y pérdida para los usuarios de Salud Pública, fundamentalmente en el interior del departamento, siendo la población más vulnerable la más afectada".

"Mientras se supone se debería reforzar la inversión en Salud Pública por parte del Estado y mejorar la capacidad de gestión en medio de una pandemia que nos impacta fuertemente, se hace todo lo contrario: se afecta al servicio y la calidad. Van nueve meses de gestión y no sólo no ha llegado la mejora de la que tanto hablan que era necesaria, sino que se ha retrocedido", asegura el diputado en la carta.

"Los reclamos de los usuarios de las policlínicas del interior se están haciendo sentir. Luego de que nos trasladaran las dificultades que están afrontando, realizamos un recorrido por las localidades más afectadas e intercambiamos con la comunidad", agrega.

El legislador explicó que hay grandes dificultades de acceso a medicación para personas con enfermedades crónicas, falta de recursos humanos, carencia de insumos para el funcionamiento básico, una localidad sin ambulancia y recorte de horario de atención.

"En los últimos meses el Gobierno cambió el modelo de distribución y entrega de medicación para los usuarios de Salud Pública. Esta modalidad es un gran retroceso y está generando una importante dificultad para la población del interior profundo de nuestro departamento, fundamentalmente para quienes cuentan con menos recursos económicos. Vecinos y vecinas de Barra de Chuy, 18 de Julio, San Luis, Punta del Diablo y La Coronilla realizan una recolección de firmas con la intención de que las autoridades modifiquen este sistema lo antes posible. Un modelo que retira la medicación para pacientes con enfermedades crónicas de las policlínicas del interior, concentrándola en los Hospitales. Quienes la necesitan deben esperar una semana en algunos casos o trasladarse 50 o más kilómetros hacia otra localidad, además sin brindar la seguridad de que esté disponible. Una modalidad que ha generado sobrecarga en los hospitales de Lascano, Chuy, Rocha y Castillos, sin que el Estado aumente el Presupuesto para contemplar la compra y distribución de los medicamentos.", sostiene la misiva.

Entre más reclamos, aparece que, en Barra de Chuy, con 2.500 usuarios, una población añosa y geográficamente ubicada en zona de frontera, no cuentan con una ambulancia. Actualmente cuentan con un móvil ubicado en la localidad de San Luis, pero este es el único con el que cuentan en esa localidad, que tiene mil usuarios de ASSE, y que tiene "condiciones precarias con posibilidad de traslado solamente hasta el Chuy y sin superar la velocidad de 80 km/h".

"Esta realidad se da mientras a dos semanas de las elecciones Departamentales, el Presidente de la República llega al Departamento para entregar una ambulancia especializada O km en Lascano, la cual es muy bienvenida, pero se debe contemplar el contexto de todo el territorio y no realizar solamente estas acciones puntuales en el marco de una campaña electoral", indica Tinaglini.

"La falta de recursos humanos en medio de una pandemia también es notoria; así en el balneario de Punta del Diablo existe una clara necesidad de incorporar por lo menos un recurso humano, donde además de los servicios de atención habituales de la policlínica también se realizan hisopados a domicilio. Se incrementaron las tareas, pero no los recursos para llevarlas adelante. Y no sólo escasean los recursos humanos, sino que nos surgen serias dudas acerca de la correcta gestión de estos", agrega.

Según dijo en Punta del Diablo los horarios del médico y del chofer no coinciden y no cuentan con la posibilidad de hacer traslados ya que se requiere de un profesional para realizarlas. En San Luis la policlínica comenzó a trabajar los sábados y, según informó, la población de esa localidad no lo sabe, por tanto, "no se hizo un uso adecuado del servicio".

"Otro de los servicios que fue retirado de algunas policlínicas del interior es el test rápido para diagnóstico de VIH y de sífilis. Actualmente en Barrio Parque de La Paloma no cuentan con esa posibilidad, siendo una prestación básica para la detección precoz de estas enfermedades, al posibilitar un diagnóstico oportuno, preservando con ello la salud y mejorar calidad de vida. Por un lado, se limita la inversión en Salud Pública, repercutiendo en la continuidad y la calidad de los servicios que se venían brindando y, por otro, ASSE le paga al sector de salud privada a través de un mecanismo de complementariedad en los horarios de atención, que se da particularmente en Punta del Diablo", añadió.

Finalmente, el legislador dice que estos son solo algunos de los retrocesos detectados en el primer nivel de atención de la salud que afecta a la población del departamento mientras que los usuarios de salud pública aumentan día a día a causa de la situación socioeconómica que atraviesa el país.

"También el congelamiento y la pérdida de poder adquisitivo hace que un sector de la población no pueda asumir el gasto de tickets del sistema privado de su bolsillo, al como también como consecuencia de la alta cobertura que fue adquiriendo ASSE a lo largo de los últimos años en el territorio", concluye.

Por último, pide trasladar esta información a las autoridades competentes a nivel nacional y departamental con el objetivo de revertir esta situación.

