Diputado de CA sobre denuncia a hijo de Manini Ríos: “No veo responsabilidad política”

Martín Sodano, diputado de Cabildo Abierto (CA), se refirió este miércoles a la denuncia a Bruno Manini Ríos, hijo del senador Guido Manini Ríos y la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Irene Moreira, por parte de su abuelo Roque Moreira.

“CA no tiene participación ni conocimiento ninguno de la situación interna familiar”, aseguró Sodano en diálogo con Montevideo Portal.

“[Roque Moreira] era un persona expuesta públicamente en su momento y el hijo de Manini Ríos no es una persona expuesta públicamente”, agregó. Moreira, quien es militar retirado, fue candidato a la Intendencia de Artigas en 2020 por el partido liderado por su yerno.

“Hay cientos de estafas de nietos a abuelos, de hijos a padres, o de padres a hijos, y no salen públicas en ningún lado porque no son personas expuestas públicamente”, prosiguió.

El dirigente cabildante reconoció que “no deja de ser el hijo de Manini y de Irene, y es un abuelo que denuncia a un nieto”, pero acotó que el joven “es mayor de edad” y que ni Manini Ríos ni CA deben “ningún tipo de explicación”.

“No deja de ser un conflicto familiar, porque no son personas involucradas dentro del partido. No son figuras del partido. El partido no tiene que responder porque [Roque Moreira] le haga una denuncia a alguien”, señaló.

“No veo la responsabilidad política ni de CA ni de Manini o Irene”, insistió.

En ese sentido, Sodano dijo que ve la noticia “más como Susana Giménez”, y no “del lugar de política”. “Como chusmerío está divino, pero responsabilidad pública no hay acá”, comentó.

Según informó el periodista Diego Martini en la red social X y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Fiscalía, la cifra total en cuestión fue de alrededor de 11 mil dólares, separados en dos movimientos de cinco mil y seis mil dólares, respectivamente.

Con respecto a esto, Sodano expresó: “Estamos hablando de 11 mil dólares”.

“Te puedo asegurar que, si fuera por evitar quilombos públicos, podrían haber puesto esa plata de su bolsillo y no había ninguna denuncia, pero no se trató por ahí”, aseguró.

“Mirá que los que gastamos plata en nuestra campaña sabemos que 11 mil dólares no son nada”, agregó el diputado.

Asimismo, descartó que el caso tenga “connotación política”, porque “no tiene nada que ver” con CA y ninguno de los dos involucrados es “del seno partidario”.

“No tiene nada que ver con responsabilidades políticas. Son dos movimientos de dinero que me parece que no son de un volumen grave como para que la familia internamente no lo pudiera solucionar”, dijo.

Las autoridades de CA “ni tienen ni tendrían que tener conocimiento de esto, ni tienen ni tendrían que tomar posición sobre esto”, sentenció Sodano.

