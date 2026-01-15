Diputado colorado propone cambios en Fonasa: ¿cuáles son y a quién favorecen?

Política

El diputado colorado Fernando Pérez Braggio presentó un proyecto de ley al Parlamento para realizar modificaciones al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

En concreto, el legislador (suplente) plantea dos cambios: que las personas de nacionalidad extranjera que se casen con un ciudadano uruguayo queden comprendidos como beneficiarios, y que eliminar el doble aporte en regímenes distintos de los subsistemas previsionales.

“El Fonasa […] constituye un instrumento central del Sistema Nacional Integrado de Salud, garantizando cobertura y equidad para trabajadores, pasivos y sus familias. Sin embargo, la experiencia práctica evidencia vacíos que afectan la efectividad del sistema”, reza el documento, al que tuvo acceso Montevideo Portal.

Por lo tanto, el primer artículo del proyecto de ley pretende modificar el artículo 2 de la Ley Nº 18.131 (de creación del Fonasa), para que los cónyuges o concubinos de nacionalidad extranjera “cuya unión se hubiere celebrado e inscrito en el Registro de Estado Civil” queden comprendidos como beneficiarios del Fondo “desde el momento de la incorporación del titular al sistema”.

Para la afiliación y el acceso a prestaciones del cónyuge “bastará, de manera transitoria, la presentación de la partida de matrimonio o constancia registral y un documento de identidad válido del país de origen”, indica la iniciativa.

A entender de Pérez Braggio, la situación actual genera “una contradicción”, ya que el Estado cobra al ciudadano extranjero “como si hubiera derecho a Fonasa, pero no se garantiza la prestación”.

Por otro lado, el segundo artículo del proyecto de ley implica agregar un inciso final al artículo 5 de la mencionada ley: “Cuando los integrantes de un mismo núcleo familiar (cónyuges o concubinos) se encuentren afiliados o aportando a regímenes previsionales distintos (Banco de Previsión Social, Cajas paraestatales u otros), y exista la posibilidad de que se efectúen descuentos duplicados por concepto de Fonasa, corresponderá a los organismos recaudadores coordinarse mediante instrumentos de compensación financiera y cruces de información, a fin de que el aporte al Fondo Nacional de Salud se aplique una sola vez por núcleo familiar”.

La intención del diputado colorado es que sea el Poder Ejecutivo quien reglamente los mecanismos de coordinación y compensación interinstitucional necesarios para la implementación de esta disposición.

En cuanto a este punto, el hecho de que haya un doble descuento por concepto de Fonasa aunque se trate de un mismo núcleo familiar implica “una carga económica innecesaria, contraria a los principios de equidad y eficiencia que inspiran el sistema”, concluye Pérez Braggio.

