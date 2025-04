Diputado colorado convocó al ministro de Trabajo a comisión por ocupaciones laborales

El diputado colorado Adrián Juri convocó al ministro de Trabajo Juan Castillo a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes.

El legislador se manifestó disconforme con un planteo del secretario de Estado de realizar cambios —a través de un decreto— sobre la legislación en materia de ocupaciones laborales. Esto fue algo dispuesto por el gobierno de Luis Lacalle Pou a través de la ley de urgente consideración (LUC).

“Otra cosa que dice, que me parece más grave todavía”, indicó Juri en conversación con Montevideo Portal, es una propuesta de “descriminalizar” las ocupaciones. “¿Cuándo fueron un crimen, un delito? Nunca”, indicó.

Según informó el semanario Búsqueda el pasado jueves 27 de marzo, el argumento trasladado por Castillo y el subsecretario Hugo Barreto ante senadores y diputados frenteamplistas es que la ocupación es “una modalidad” del derecho de huelga. Por tanto, entienden que esa cartera no debe ser la promotora de un desalojo en caso de que se esté cumpliendo con la normativa vigente.

“La despenalización de la ocupación no se compadece con la realidad de la aplicación del derecho de huelga, ya que este no constituye un delito y ha funcionado sin inconvenientes en los últimos años tras la LUC”, argumentó el diputado colorado a través de X.

A su entender, dicha normativa “ha permitido prevenir situaciones extremas, garantizando tanto el ejercicio legítimo de los derechos de los trabajadores como el equilibrio en las relaciones laborales”, aseveró.

De tal forma, insistió en que la calificación de la ocupación como crimen por parte del ministro de Trabajo “no se ajusta a la realidad y lleva a un extremo inexistente una situación que ha sido manejada sin conflictos”.

Según dijo Juri a Montevideo Portal, los diputados del Frente Amplio estuvieron de acuerdo en que se convocara al ministro, y la intención es “para que se dialogue cordialmente” sobre el tema, concluyó el diputado.

LAS OCUPACIONES NO SON CRIMEN



Hemos convocado al Ministro Juan Castillo a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.



La despenalización de la ocupación no se compadece con la realidad de la aplicación del derecho de huelga, ya que este no constituye un delito y ha funcionado…