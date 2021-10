Diputado blanco dijo que demanda en su contra en el MTSS “no tiene pies ni cabeza”

Política

El diputado por el Partido Nacional (PN) y presidente de la comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, Pedro Jisdonian, habló sobre la denuncia en su contra en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por parte de una mujer que integró su equipo laboral. El 23 de agosto, antes de que la mujer presente la demanda laboral, Jisdonian la denunció penalmente por acoso y violencia privada.

Jisdonian dijo a Montevideo Portal que hay una “citación a conciliación el MTSS”, y la denunciante hizo “un planteo que no tiene pies ni cabeza, con términos totalmente alejados de la realidad”.

La situación fue dada a conocer este viernes por el diario El Observador, que informó, en base a la solicitud de audiencia, que la mujer argumenta que trabajó como diseñadora gráfica y coordinadora en el equipo de Jisdonian, pero nunca fue inscrita en el Banco de Previsión Social (BPS) ni cobró de la manera que corresponde por ley.

El diputado nacionalista señaló que “las negociaciones eran extrajudiciales y entre abogados”. “En ningún momento firmé nada, eran conversaciones y en ningún momento esta persona tuvo una relación de dependencia conmigo. Hizo dos o tres cosas como militante y en esa línea fue su trabajo como diseñadora, en forma de voluntariado”, comentó.

“La habíamos ayudado muchísimo en un montón de cosas. No hay nada que esconder, saltó con un reclamo desaforado, ya que reclama que trabajó durante un período que no fue. Nosotros tenemos la factura de las personas que están haciendo su trabajo, las vamos a presentar como corresponde”, agregó Jisdonian.

El diputado contó que la mujer comenzó a ir al despacho porque era amiga de un secretario. “No se arregló que sea trabajadora dependiente, ella era una militante y la conocen la mayoría de los miembros de la agrupación. Como estaba pasando un mal momento es que se la ayudó, nos hizo dos o tres flyers y un video, pero eso está lejos de ser una relación de dependencia. Si tenemos que ir a la Justicia lo vamos a hacer y que sea la Justicia la que determine lo que corresponda”, añadió.

El abogado de Jisdonian, Julio Pereyra, dijo que “por cada trabajo se le pagaba $ 4 mil o $ 5 mil, no estoy seguro de la suma”. Por su parte, Jisdonian dijo a Montevideo Portal que “se la ayudaba porque no tenía trabajo y ella planteaba que tenía que pagar algunas cuentas y se le daba una mano, pero no un sueldo todos los meses. No era un trabajo, no tenía un horario y se le pidieron algunas cosas puntuales”.

El Observador informó que Jisdonian le ofreció a la mujer $ 300 mil líquidos para que retirara la denuncia que hizo en el MTSS. El abogado del diputado, Julio Pereyra, dijo al citado medio que se ofreció ese dinero porque “a raíz de diferentes posiciones jurisprudenciales que hay con respecto al trabajo de voluntariado, entendíamos que era algo razonable. Sin perjuicio de que nosotros tenemos la convicción de que no había relación laboral y que es trabajo voluntariado”.

Jisdonian explicó que el acuerdo se buscó entre abogados y “no se llegó a la conciliación”. “Esta denuncia se va a tener que probar, y nosotros estamos tranquilos que no tuvimos a nadie en relación de dependencia sin hacer aportes”, comentó. Con respecto al ofrecimiento de dinero a la denunciante para llegar a un acuerdo, el diputado sostuvo que “eso lo hablaron los abogados en una conversación extrajudicial, previo al juicio. Estaban intercambiando verbalmente, no hubo una firma, sino que se intercambiaron borradores y no se firmó nada”.

“Me parece que lo que hay es una profunda mala fe, con la intención de generar un prejuicio. Será la Justicia la que determine”, expresó. El legislador nacionalista señaló que si no hay acuerdo en el MTSS la mujer tendrá que “presentar una demanda laboral, contestaremos y será el juez el que determine. Tenemos un montón de documentación y pruebas para fundamentar que no había una relación de dependencia”, concluyó.