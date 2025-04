Diputado blanco citará a ministra de Industria por fijación de precios de combustibles

Política

Montevideo Portal

El diputado del Partido Nacional Álvaro Dastugue buscará citar a la Comisión de Industria a la ministra de esa cartera, Fernanda Cardona, por la fijación del precio de los combustibles.

El pasado lunes 31 de marzo el Ejecutivo definió que los precios de la nafta permanezcan sin cambios a partir de este martes 1º de abril, mientras que el gasoil bajó un 1,5%.

Según dijo Dastugue a Montevideo Portal, el llamado a comisión surge debido a la decisión que tuvo el gobierno de mantener las tarifas a pesar de que el precio internacional —que es el método de fijación que instaló el gobierno de Luis Lacalle Pou— del barril de petróleo disminuyó.

“Queremos citar a la Comisión de Industria a la ministra para que nos explique si ha cambiado la forma de fijar los precios de los combustibles a todos los ciudadanos o seguimos (como la ley lo indica) con los precios de paridad internacional”, expresó el legislador.

El lunes, Cardona declaró al programa Arriba gente (Canal 10) que el Ejecutivo trabajará en modificar la normativa vigente respecto a la fijación de precios de combustibles.

En tal sentido, Dastugue propondrá la citación de la secretaria de Estado cuando la comisión sesione este miércoles 2 de abril. “Esperemos que cuanto antes las autoridades del ministerio puedan arrimarse a la comisión a explicarnos”, concluyó.

Este mismo martes, el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, adelantó que hará un pedido de informes al Ministerio de Industria para pedir explicaciones sobre el ajuste de los precios de los combustibles para abril.

“Nos sorprendió para mal que no se ajustara el precio de los combustibles con todo lo que esto implica. Pero queremos saber cómo se va a ser esto de cara al futuro, cuánta plata implica que se recauda en virtud de la no baja del precio, a dónde va esa plata y cómo va a compaginar con el marco legal actual que tiene con relación al precio de paridad de importación, la no rebaja del precio cuando podía haberla hecho”, expresó Ojeda.

Combustibles.

Los anuncios del Ministerio de Industria sobre los combustibles nos dejan muchas dudas y por eso remitimos el siguiente pedido de informes?? pic.twitter.com/eNquOodwgx — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) April 1, 2025

Quien también criticó esta fijación de precios fue Álvaro Delgado, senador del Partido Nacional y excandidato presidencial. “En lugar de aliviar el costo de vida, el gobierno opta por priorizar la recaudación. Menor rebaja, menos transparencia y menos previsibilidad”, sentenció.

Montevideo Portal