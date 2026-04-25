Diputado blanco acusó a Oddone de haber “mentido” sobre la economía: “Son todos cómplices”

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El diputado Juan Martín Rodríguez asumió como presidente de la Lista 71 del Partido Nacional con un discurso marcado por fuertes cuestionamientos al gobierno, un llamado a “rebelarse” frente a la situación actual y la intención de construir una alternativa política de cara a 2029.

Durante su intervención, sostuvo que existe un creciente desencanto ciudadano producto de “promesas incumplidas” y “contradicciones” en la gestión del Poder Ejecutivo. “Cuando la política es ‘como te digo una cosa, te digo la otra’, lo que tenemos es el hastío, el cansancio y el sentirse defraudado”, afirmó.

En ese sentido, apuntó contra el Frente Amplio y particularmente contra el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, a quien acusó de haber “mentido” sobre la situación del país. “No corre más eso del policía bueno y policía malo: son todos cómplices y tienen que hacerse cargo”, dijo, y agregó que “ningún número le da la razón” a las proyecciones realizadas.

El dirigente también hizo énfasis en la seguridad y la situación social, planteando que no se puede naturalizar la violencia ni la exclusión. “Nos rebelamos en contra de que una madre o un padre reciba la noticia de que su hijo no volvió por salir a divertirse”, expresó. En ese marco, insistió en que su sector debe tener una actitud proactiva y transformadora: “No queremos quedarnos en la lógica de no hacer olas; queremos cambiar la realidad y proponer un camino”.

En uno de sus pasajes, Rodríguez llamó al expresidente Luis Lacalle Pou a asumir un rol de liderazgo hacia el futuro. “Tiene la responsabilidad histórica de encabezar esta columna que le devuelva la confianza al sistema”, afirmó, y advirtió que si la política no responde a las demandas de la ciudadanía, “estamos a un período de un antisistema”.

Rodríguez cerró su discurso con un mensaje dirigido a la militancia, convocando a encarar el proceso con la misma energía de los inicios. “Tenemos que enfrentar lo que viene como si fuera la primera vez, con el mismo compromiso, la misma voluntad y el mismo coraje”, señaló. Además, afirmó que los próximos años estarán dedicados a consolidar una alternativa “con vocación de mayoría y de gobierno”, y concluyó con una señal de confianza en el futuro del sector: “No tengan dudas de que vamos a ganar”.